Gonzalo Pradas (Openbank): ‘5 jaar niets verdienen’

De inflatie loopt op en veel beleggers geloven dat het verruimingsbeleid van de Amerikaanse Fed een omslagpunt nadert. Europese beleggers doen er goed aan hun portefeuilles aan te passen, zo stelt Gonzalo Pradas, beleggingsdirecteur bij online-bank Openbank. ‘’Wij hebben onze posities in aandelen vergroot. Obligaties zullen harde klappen krijgen.”

Openbank waarschuwt al enige tijd voor oplopende inflatie in de VS. Tot enkele maanden terug was dat tegen dovemansoren, verzucht Pradas. “Inflatiesignalen werden genegeerd. Beleggers begonnen zich pas druk te maken, toen de inflatiecijfers daadwerkelijk opliepen. Beleggers komen doorgaans pas in actie als ze een ontwikkeling daadwerkelijk aan den lijve ondervinden. En dan gaan ze razendsnel van onderschatting naar overschatting van de impact.”

Hierdoor wordt het huidige beursklimaat volgens Pradas vooral gekenmerkt door onzekerheid en niet eerder geziene ontwikkelingen. Langetermijnbeleggers kunnen zo’n storm het beste uitzitten, maar actieve beleggers zullen hun beleggingsportefeuilles inflatiebestendiger moeten maken. Pradas: “Als actieve vermogensbeheerder verzetten we bij Openbank daarom de bakens in onze modelportefeuilles voor onze klanten. We vermijden bedrijfsobligaties, vooral investment grade, beleggen meer in aandelen en compenseren dat risico met onder meer inflatie-gerelateerde obligaties en kortlopend staatspapier.”

Risicomijdende beleggers zullen niet meer op enkel een obligatieportefeuille kunnen vertrouwen, aldus Pradas. “Dan weet je bijna zeker dat je geld gaat verliezen. Van de belangrijkste obligatiesegmenten kunnen alleen high yield bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten – met volatiliteiten tussen 8% en 10% – een jaarlijks rendement van tussen de +0,50% en +1,50% jaarlijks bieden. De rest zal de komende vijf jaar de nul niet halen. Dat is dramatisch, zeker voor beleggers die veel in deze categorie moeten beleggen.”

Waar gaat de inflatie heen?

De CPI-index in de VS bedraagt een indrukwekkende 5,4 procent, in de eurozone echter 1,9 procent. Met al een hoge prijsindex in de VS ziet Pradas vooral de inflatie in Europa nog oplopen. “Voor inflatie kun je echter geen exacte voorspellingen maken.”

Pradas tempert sombere verwachtingen in de markt. “We zijn positief over Europa. De angst is dat oplopende inflatie gepaard gaat met hogere werkloosheid. Dat blijkt niet uit de cijfers.” Ook plaatst de beleggingsdirecteur de opgelopen inflatie in de VS in perspectief. “Tijdens de pandemie hebben consumenten niet veel uitgegeven aan hotels, horeca en benzine. Dat is aan het keren en dat zie je terug in de (inflatie)verwachtingen.”

Net als in de VS en nu ook in het UK is er vooralsnog sprake van een gezonde inflatie, stelt Pradas. Dat wil zeggen dat de inflatie niet gepaard gaat met oplopende werkloosheid. De ECB zal de oplopende inflatie vooralsnog niets in de weg leggen omdat ze de economische groei niet wil afremmen. “Voor Europa als geheel zien we geen grote risico’s, al kan de inflatie in sommige landen wat harder toeslaan dan in andere”, aldus Pradas.

Spanningen, maar geen nieuwe eurocrisis

In Europa ligt inflatie politiek gevoelig. Lidstaten kijken anders aan tegen een oplopende inflatie, sommige landen zien het als een gevaar, anderen als een bijverschijnsel van economische groei. Pradas: “In de relatief korte historie van de gemeenschappelijke munt heeft dat tot spanningen geleid.” Hij denkt echter niet dat de situatie zoals die rond de eurocrisis in 2009 zich zal herhalen. Allereerst omdat de positie van de ECB veel krachtiger is.

Pradas: “De centrale bank heeft niet alleen meer vuurkracht om problemen in specifieke lidstaten op te lossen, maar ook komen we niet uit een wereldwijde financiële crisis zoals toen, maar uit een heel andere crisis: de covid-pandemie. De inflatie is nu sneller aan het oplopen dan toen, maar de dynamiek is heel anders dan in de periode 2010-2015. Europa heeft de nodige lessen geleerd.” De Openbank-beleggingsdirecteur verwacht dan ook geen tweede eurocrisis.

Wat de dynamiek nu anders maakt? Pradas: “Er is flink meer economisch opwaarts potentieel dan na de krediet- en eurocrisis. De bron van dit herstel is anders. Zolang inflatie gepaard gaat met voldoende economische groei, is er geen sprake van een negatieve ontwikkeling. Dan zou een land als Nederland zelfs een inflatie van 3 procent aankunnen.”

Aandelen als natuurlijke bescherming tegen inflatie

Pradas wijst naar aandelen als een natuurlijke bescherming tegen inflatie, aangezien bedrijven van economische groei kunnen profiteren. “In onze modelportefeuilles zijn ook inflatie-gekoppelde obligaties van groot belang. Vastgoedfondsen zijn ook mogelijk, maar daar zitten we op dit moment niet in. Momenteel geven wij de voorkeur aan pure aandelen als hedge tegen inflatie.”

In het obligatiesegment zullen veel beleggers naar high yield en obligaties uit opkomende landen vluchten. Niet iedereen kan dat echter vanwege de hogere risico’s. Beleggers zullen daarom naar creatieve oplossingen moeten zoeken, zo stelt Pradas. “Bij Openbank kiezen we voor een zogeheten barbell-strategie. We kiezen voor veilige havens, onder meer voor staatsobligaties met een korte duration, maar hebben het belang in aandelen verhoogd, van minder dan 5 naar 15 procent.”

De barbell-strategie houdt in dat beleggen in een segment met een extreem laag risico en in een segment met hoge risico’s de beste manier om een goede balans tussen risico en rendement te bereiken. Middle-of-the-road keuzes worden vermeden. Daarbij blijft diversificatie wel belangrijk, stelt Pradas. “Het is zoals sir John Templeton al zei: ‘De enige beleggers die niet hoeven te diversifiëren zijn degenen die 100 procent van de tijd gelijk hebben.’ En zulke beleggers bestaan niet.”

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

