Goud naar 1.460 of nog lager

De goudprijs is gedaald tot het niveau van het begin van de coronacrisis. Wat nu?

In de afgelopen periode heeft goud sterk gefaald als hedge tegen inflatie. De oplopende rente is daardoor extra zwaar gaan wegen, waardoor de prijs sinds maart is gedaald van 2.060 dollar naar 1.664 dollar.

Daarmee is de prijs beneden de steun van 1.760 dollar gekomen op basis van de opgaande beweging van 1.160 naar 2.060 dollar. Er is nu ruimte voor een daling naar 1.460 dollar. Zelfs een niveau van 1.160 dollar is haalbaar als de Fed en andere centrale banken het rentebeleid niet versoepelen in de komende kwartalen.

Geschreven door: Eddy Schekman



