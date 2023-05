Goud op weg naar een nieuw record

De groeiende onzekerheid rond kleine Amerikaanse banken legt de systeemrisico’s van de financiële sector bloot. Goud is een belangrijke veilige haven. “Als goudbedrijf zien we parallellen met de jaren na de kredietcrisis toen het vertrouwen in banken een dieptepunt bereikte. We hadden nog nooit zo’n drukke maand als afgelopen maart, en ook in april bleven de goudaankopen erg hoog”, stelt Reinoud Bogert van goudspecialist Doijer & Kalff. “Wees niet verbaasd als het oude goudrecord van $ 2075 deze maand al sneuvelt.”

In de Verenigde Staten voltrekt zich een drama bij kleinere banken die omvallen of op omvallen staan. De onzekerheden blijven toenemen. Het laatste slachtoffer was First Republic Bank, waarna de bank in delen werd verkocht aan JP Morgan Chase. De oplopende rente blijft waarschijnlijk slachtoffers eisen.

Renteverhogingen komen met vertraagde werking in het systeem terecht en hierdoor zal het bankendrama voortduren. Eerder deze week verhoogde de Federal Reserve met 0,25 procentpunt, gevolgd door de Europese Centrale Bank met eveneens 0,25 procentpunt.

De rentepijn zit vooralsnog in de VS, waar aandelen van lokale banken zwaar onder druk staan. Ten tijde van de renteverhoging door de Fed waren de weekverliezen van enkele banken al fors opgelopen: PacWest Bankcorp (-36%), Metropolitan Bank Holding (-31%) en Western Alliance (-19%). Bogert: “Deze banken hebben een groot deel van hun kredieten uitgeleend voor de lange termijn en dit gefinancierd met kortetermijnkapitaal. Als de rente dan stijgt, wordt er verlies geleden op deze kredieten.”

Goud als veilige haven

Mensen realiseren zich weer dat banken kunnen omvallen, aldus Bogert: “Wat je ziet is dat het systeemrisico – dat na de kredietcrisis nooit helemaal weg was – ineens weer zichtbaar wordt. Spaarders halen geld weg en zoeken hiervoor naar alternatieven. Met een mogelijke recessie voor de deur, liggen aandelen minder voor de hand. Daarmee kan dit bankendrama heel goed leiden tot nieuwe records voor de goudprijs, mensen vluchten naar zekerheid.”

Doorgaans reageert ook goud negatief op oplopende rentes. Bogert: “De goudprijs staat vaak onder druk in aanloop naar een renteverhoging, maar herstelt zich vervolgens weer. Natuurlijk drukt een oplopende rente op de goudprijs, maar je moet naar de reële rente kijken; de rente minus de inflatie. Zolang die negatief blijft, en daar lijkt het wel op, is de spaarrekening geen alternatief voor goud.”

Inflatiebescherming is het belangrijkste argument dat de klanten van Doijer & Kalff noemen om in goud te investeren. “Daar horen we nu het argument bijkomen dat ze zich zorgen maken over het systeemrisico van de financiële sector. Wij verkopen fysieke goudbaren, die apart en op naam opgeslagen worden bij Brinks in Zwitserland. De kopers hebben het juridische eigendom, zodat er geen tegenpartijrisico is zoals bij bijvoorbeeld beursgenoteerde goudfondsen; goud-etf’s. Dan moet je bij een echte crisis maar afwachten of je je goud daadwerkelijk in handen krijgt.”

