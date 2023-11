Goud pakt traditioneel 60% van de jaarwinst in december en januari

De goudprijs zit stevig in de lift en brak afgelopen week door de belangrijke psychologische grens van 2000 dollar. Het edelmetaal heeft daarmee momentum, met twee van de beste maanden nog voor de boeg. “In de maanden december en januari behaalt goud traditioneel zo’n 60% van het jaarrendement, in een heuse winterrally. Voeg dat bij de verwachting dat de VS in de tweede helft volgend jaar in een recessie schiet, en de kans is groot dat goud het oude record van 2075 dollar breekt”, stelt Reinoud Bogert, partner bij goudspecialist Doijer & Kalff.

De goudprijs is de afgelopen week boven de 2000 dollar per troy ounce gesloten. “Dalende inflatie, de stijgende kans op een renteverlaging in combinatie met een zwakkere Amerikaanse dollar hebben de prijs van goud boven dit belangrijke psychologisch niveau van $2000 getild’, geeft Bogert als verklaring.

Hiermee is het edelmetaal volgens Bogert goed op weg om het oude dollarrecord te breken. Dat record dateert uit augustus 2020. Na de uitbraak van Corona steeg de goudprijs hard, gevoed door beleggers en spaarders die het edelmetaal als een veilige haven kozen. “Ik herinner me dat in dat jaar goud een aantal weken nauwelijks te verkrijgen was”, stelt Reinoud Bogert. Het record kwam toen uit op 2075 dollar.

Goud heeft momentum en de beste maanden nog voor de boeg

Goud is ook dit jaar weer enorm populair. De prijs stond een jaar geleden 15% lager. Bogert: “Beleggers kijken terug op weer een uitstekend jaar. Goud zette eind oktober al een nieuw record in euro’s. De prijs steeg toen naar €61.000 per kg.” Goud heeft dit jaar in euro’s, een rendement opgeleverd van ruim 8%.

Bogert: “Bij Doijer & Kalff zijn de maanden december en januari altijd zeer drukke maanden. “Mensen nemen aan het einde van het jaar meer tijd om hun financiën te herzien. We zien in die maanden een bovengemiddelde instroom van nieuwe klanten.

Afbeelding: De seizoenstrend van de goudprijs, met het gemiddelde rendement op maandbasis in de afgelopen 10 jaar.

Het rendement van goud lag de afgelopen 10 jaar op ongeveer 9% gemiddeld per jaar. Januari is goed voor 3,5% en december voor 2%. “Dan heb je het dus over ruim de helft van het gemiddelde jaarrendement, zo’n 60% van het rendement in een jaar”, concludeert Bogert.

“Op basis van deze data zouden we eind januari op papier al richting het recordniveau van 2075 dollar kunnen gaan. Ik verwacht echter dat de cijfermatige bevestiging dat de VS inderdaad op een recessie afstevent tot de grote doorbraak van goud zal leiden. Op dat moment zal de Federal Reserve namelijk waarschijnlijk besluiten een draai te maken, van renteverhogingen naar een renteverlaging. Dat zal de goudprijs aanzienlijk helpen”, stelt Bogert.

