‘Goud trekt profijt van het uitblijven van ‘zachte landing’

De stabiliteit van goud werd woensdagavond opnieuw aangetoond nadat de Amerikaanse Federal Reserve een havikachtige pauze inlaste bij haar renteverhogingen, terwijl ze tegelijkertijd de mogelijkheid van een verdere renteverhoging dit jaar openliet. In de Fed-notulen werden de vooruitzichten voor renteverlagingen in 2024 en 2025 met een half procentpunt verlaagd. Dit is een signaal dat de Fed verwacht dat de rente langer hoger zal blijven, meent Ole Hansen, grondstoffenspecialist bij Saxo Bank.

De bespiegelingen van de Fed zorgden ervoor dat aandelen van de hand gingen, dat de dollar steeg naar het hoogste punt in zes maanden en dat de Amerikaanse rente naar het hoogste punt sinds 2006 steeg. Handelaren gaan nu uit van één renteverlaging in het eerste halfjaar van 2024, in plaats van drie.

De reactie van goud op deze negatieve ontwikkelingen was echter een relatief kleine correctie. Hierdoor bevindt de prijs zich nog steeds in een smalle bandbreedte. Er ligt een steun rond $1900.

De reden waarom goud naar onze mening goed stand heeft gehouden, is waarschijnlijk een markt die op zoek is naar een hedge tegen het uitblijven van een zachte landing voor de Amerikaanse economie.

De vraag naar goud als hedge zal waarschijnlijk niet verdwijnen nu de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie de komende maanden steeds negatiever worden. Met dat in ons achterhoofd handhaven we ons bullish standpunt voor goud en daarmee ook voor zilver en platina. We zien het gele metaal uiteindelijk een nieuw record bereiken.

Maar de timing voor een nieuwe push naar boven zal echter erg afhankelijk blijven van Amerikaanse economische cijfers. We wachten op ook op het verleggen van renteverhogingen naar renteverlagingen door het FOMC. Gedurende deze periode zullen we, net als in het afgelopen kwartaal, waarschijnlijk aanhoudend schokkerige handelsacties zien.

