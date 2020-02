James Carrick (LGIM): ‘Groei Chinese economie daalt naar 3%’

De gevolgen van het coronavirus kunnen de Chinese economie naar slechts 3% bbp-groei terugbrengen, afhankelijk van de snelheid waarmee de economie zich herstelt. De initiële economische impact van het coronavirus zou daarmee veel groter zou zijn dan die tijdens de SARS-epidemie in 2003. Dat concludeert econoom James Carrick van Legal & General Investment Management (LGIM).

Nu het coronavirus zich almaar verder verspreidt, onderzochten de specialisten van LGIM de economische impact ervan door middel van een vergelijking met de SARS-uitbraak en een onderzoek naar verloren werkdagen als gevolg van de besmettingsstrategie van de Chinese overheid.

Volgens Carrick onthullen de laatste economische indicatoren dat de Chinese economie zich nog niet in een herstelfase bevindt. “Er zijn talloze berichten dat fabrieken de productie nog niet hebben hervat, van verlaten straten en migranten die niet kunnen terugkeren naar hun werk”, schrijft Carrick in zijn analyse die zich onder andere baseert op het actuele gebruik van kolen, Chinese verkeersstromen en de verkoop van onroerend goed.

Carrick stipt aan dat het gebruik van steenkool in aanloop naar het Chinese nieuwjaar doorgaans halveert en in de drie weken erna weer opveert naar het gebruikelijk niveau (zie grafiek onderaan). “Echter, momenteel is het kolenverbruik nog altijd gedrukt, wat wijst op een beperkte industriële activiteit. De index van verkeerscongestie staat 25% lager, de verkoop van onroerend goed is gedaald met 90%.”

Derhalve concludeert de econoom dat de Chinese economie 40% onder haar potentie functioneert. Mocht de economie zich eind maart geleidelijk hebben hersteld, dan nog zou deze in het eerste kwartaal met dubbele cijfers krimpen. “Als de economie daarna terugkeert naar het pre-viruspad, zonder overproductie om verloren productie te compenseren, zou dit de jaarlijkse groei voor 2020 tot ongeveer 3% drukken, aanzienlijk onder de consensus” besluit Carrick.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

