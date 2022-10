Groot risico dat BoE in oktober moet blijven interveniëren

Met het opkopen van Britse staatsobligaties heeft de Bank of England (BoE) de Britse regering wat tijd gegeven om haar plannen te heroverwegen. Er blijft echter een groot risico dat de BoE moet blijven interveniëren, stelt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group.

Volgens Moëc was ingrijpen onvermijdelijk doordat er een systeemcrisis in de Britse pensioensector dreigde te ontstaan. “Maar de keuze voor het opkopen van obligaties in plaats van liquiditeit naar pensioenfondsen te sluizen – hoewel dit operationeel gezien opportuun is – brengt de Bank of England in een delicate positie omdat de grenzen tussen het nastreven van financiële stabiliteit en monetair beleid vervagen.”

De regering hoopt de markten gerust te stellen door de uitgaven te beperken om de permanente belastingverlagingen te compenseren, maar de politieke kosten zouden volgens Moëc hoog zijn. Andere opties zijn het financieren van het onmiddellijke lastenverlichtingspakket met een ‘windfall tax’ voor energiebedrijven of het terugdraaien van de belastingverlagingen, maar ook die gaan gepaard met een potentiële prijs in termen van politieke stabiliteit.

De laatste aankoopveiling door de BoE staat gepland voor 14 oktober. “Maar het punt in het communiqué over dat de aankopen op een ‘soepele en ordelijke manier worden afgewikkeld zodra de risico’s voor de marktwerking geacht worden te zijn geweken’ laat meer dan een kier in de deur open voor meer”, meent de hoofdeconoom.

