Grote zak met geld voor het Chinese BeSi

Wellicht opent het kansen voor BeSi dat het Chinese Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) het vermogen met 2,8 miljard dollar gaat versterken.

SMIC is tot deze kapitaalinjectie overgegaan vanwege het verbod van VS-president Trump om direct of indirect onderdelen te leveren aan Huawei. Beijing heeft zowel SMIC als Huawei aangewezen als sleutelbedrijven voor de toekomst, en daarmee zal moeite noch geld worden bespaard om de huidige kennisachterstand van SMIC weg te werken. De kans dat SMIC kennis gaat gebruiken van BeSi of andere Europese bedrijven is klein, omdat China onafhankelijk wil worden van het buitenland.

SMIC heeft aantrekkelijke fundamentele kanten. Op bepaalde punten is het goedkoper dan BeSi: een koers/boekwaarde van 1,9 tegen 8,3 voor BeSi, een koers/omzet van 3,9 tegen 7,5 voor BeSi. Wat deze punten betreft is SMIC aantrekkelijk(er). Daar komt bij dat het een sleutelpositie heeft. BeSi is sterk maar heeft niet een vergelijkbare positie. Voor SMIC wordt bij een koers van 18,64 HK-dollar 43,4 keer de winst betaald tegen 30,7 keer voor BeSi bij een koers van 30,7.

Qua groei en potentie zouden beleggers kunnen ‘inzetten’ op SMIC maar qua herkenbaarheid is BeSi een logischere keuze.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14932 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht