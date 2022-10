Handelstrategieën voor volatiele marktsituaties

Tijdens deze BeleggersFair-masterclass deelt de ervaren handelaar Salah Bouhmidi (IG) interessante handelsmethoden voor dag-, swing- en positietraden met beleggers.

Naast de klassieke volatiliteitsindicatoren presenteert Bouhmidi zijn eigen innovatieve indicator, die op verschillende activaklassen kan worden toegepast.

Bouhmidi introduceert eerst het onderwerp volatiliteit en laat vervolgens zien hoe volatiliteit gemeten kan worden. Hij zal verwijzen naar de historische en impliciete volatiliteit, maar presenteert ook indicatoren om volatiliteit in de markt te meten en welke gebruikt kunnen worden om volatiliteit te traden. Daarnaast bespreekt hij klassieke reversie- en breakout-strategieën.

Spreker

Salah Bouhmidi

Head of Markets IG

Salah Bouhmidi is verantwoordelijk voor marktonderzoek in Duitsland, Oostenrijk en Nederland en is al meer dan vijftien jaar professioneel handelaar. Daarbij ontwikkelde hij de zogenaamde Bouhmidi-Bands, een innovatieve volatiliteitsindicator die kan worden toegepast op verschillende activaklassen.

Als econoom (M. Sc.) verdiept hij zich intensief in kapitaalmarkttheorie en kwantitatieve analyse. Naast de psychologische aspecten van de handel is hij betrokken bij de statistische modellering van handelsstrategieën en testprocedures.

