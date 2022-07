Hargreaves Lansdown: ‘Amazon bewijst zijn kracht’

Big tech heeft dit winstseizoen een gemengd beeld laten zien. Maar Amazon heeft bewezen dat de sterken zelfs de moeilijkste omstandigheden kunnen overleven. Dat zegt, Laura Hoy, aandelenanalist bij Hargreaves Lansdown, naar aanleiding van de kwartaalcijfers van de retailgigant.

Het bedrijf slaagde erin om de omzetverwachtingen te overtreffen ondanks hevige tegenwind van valuta. Stijgende kosten drukten echter wel de groei van de operationele winst.

Het resultaat belandde in het rood door de investering in de markt voor elektrische voertuigen. Deze investering versterkte de reputatie van de kolos om een vinger in zowat elke pap te hebben. Amazon heeft zich het voorbije decennium een weg gebaand in een waaier van industrieën, waarbij het elke industrie herdefinieerde naar zijn eigen smaak en het is een strategie die werkt.

Het spel rond elektrische voertuigen is slechts een twinkeling in het oog van CEO Andy Jassy op dit moment. In plaats daarvan is Amazons blik gericht op reclame. Voorlopig is het slechts een fractie van het bedrijf, maar de groei is er sterk. Dit is een bemoedigend teken nadat een aantal van de groten van de industrie waarschuwden dat de advertentie-uitgaven dit jaar begonnen op te drogen.

Maar Amazon’s nevenactiviteit bloeit, terwijl anderen worstelen. Een bewijs van de kracht van zijn enorme retailarm. Grote hoeveelheden gegevens en miljoenen klanten die bereid zijn om op een aankoop te klikken, zijn de droom van een marketeer.

Op de achtergrond zoemt de minder glamoureuze cloud-tak. Dit onderdeel van het bedrijf is verantwoordelijk voor alle winst van de groep, maar wordt gemakkelijk over het hoofd gezien vanwege de gestage, betrouwbare groei.

Wij zouden graag zien dat de retailtak op een bepaald moment een deel van die achterstand zou inhalen, vooral naarmate de groep zijn meer winstgevende dienstenaanbod uitbouwt. Maar met inflatoire tegenwind die de winst beperkt, kan het nog wel even duren voor dat werkelijkheid wordt.

