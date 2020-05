Health ETF wacht op een uitbraak

Is dit het juiste moment om in gezondheidszorg te beleggen?

Het lijkt zo aantrekkelijk om tegen de achtergrond van de coronacrisis in gezondheid te beleggen. Helaas ziet de SPDR MSCI Health ETF op 40,39 euro er enigszins ziek uit. De koers staat niet ver meer verwijderd van de top vlak voor het begin van de wereldwijde uitbraak. Technische indicatoren verslechteren, wat de kracht van de opgaande beweging niet ten goede komt.

Volgens John Bowler, fondsbeheerder bij Schroders, is dit een uitdagende tijd om te beleggen in healthcare. “We staan aan het begin van een transformatie in kennis en technologie. Medische technologie draagt bij aan een betere diagnostiek, productontwikkeling en effectievere persoonlijke behandeling. Volgens hem zal er meer innovatie en vooruitgang zijn in de sector.” Er is natuurlijk meer aan de hand dan het coronavirus. “Innovatieve geneesmiddelen op het gebied van bijvoorbeeld oncologie en gentherapie die op het punt staan om gecommercialiseerd te worden.”

Extreem drukke tijden voor de medische health-sector zullen ontstaan als de voorspelling op CNBC uitkomt dat het aantal tbc-gevallen (ook een longaandoening) in de komende jaren zal zijn uitgegroeid tot 6,3 miljoen mensen. Verder zijn er berichten uit de medische wereld dat het coronavirus zich heeft gemuteerd. Het is in ieder geval niet immuun voor het warme weer. Aanvankelijk was dat de verwachting.

Het is niet de vraag of de SPDR MSCI Health ETF interessant is. Het is vooral een vraag wanneer deze koopwaardig is. Een succesvolle aanval op de top van 41,50 euro zal niet zonder aarzelingen of kleine correctie verlopen. MSCI Health wordt gewaardeerd op 17,3 keer de getaxeerde winst, wat overeenkomt met de waardering voor deze sector in de VS en Europa. Health Japan staat op 26,3 keer de geraamde k/w en Healt China zelfs op 32,3. Die waarderingen maken in feite duidelijk wie, waar overnames zal gaan doen.

