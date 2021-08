Heineken vs AB Inbev

Heineken staat 1,1% hoger op 99,28 euro na de publicatie van het kwartaalbericht. Anheuser Busch Inbev heeft echter meer te bieden.

De cijfers van Heineken zijn niet slecht. Over het eerste halfjaar steeg de omzet met 14,1% tot 10 miljard euro. In dezelfde periode verdubbelde de operationele winst. De organische winst steeg met 320% naar 896 miljoen euro. Bij deze cijfers komt de waarschuwing voor een stijging van grondstofkosten in de tweede jaarhelft als enigszins hebzuchtig over.

Voor het aandeel Heineken wordt een forward koers/winst betaald van 30,4, 3 keer de omzet en 4,2 keer de boekwaarde. Voor Anheuser Bush Inbev is dat bij een koers van 53,20 euro 20,9 keer de forward koers/winst, 2,1 keer de omzet en 1,8 keer de boekwaarde. Ook de nettomarge heeft zich voor AB Inbev beter ontwikkeld. Deze was over de afgelopen 5 jaar gemiddeld 10,6% tegen 7,6% voor Heineken.

Charttechnisch staat AB Inbev onderin de bandbreedte. De RSI staat dusdanig laag dat beleggers enkel kunnen denken aan kopen. Heineken staat er net iets minder kansrijk voor. Analisten denken dat AB Inbev ongeveer 50% kan stijgen naar 80 euro terwijl Heineken slechts enkele euro’s beneden het koersdoel staat van 101 euro.

De keuze: AB Inbev

