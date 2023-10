Heleen Mees: staat zeepbel China op knappen?

De vastgoedcrisis in China verdiept zich verder. Dreigt een Lehman Brothers-achtige catastrofe, of zal het allemaal wel meevallen? Op het plenaire podium van de BeleggersFair geeft econoom en China-specialist Heleen Mees duiding over de mogelijke gevolgen.

De Chinese vastgoedsector zit in een diepe crisis. Dit dreigt zich verder uit te breiden binnen de Chinese economie. Is er sprake van een zeepbel die op het punt staat uiteen te spatten? Of zal de zo belangrijke economische grootmacht deze crisis wederom weten op te vangen?

De gevolgen lijken in ieder geval legio. De auto-industrie is een in meerdere opzichten in het oog springend voorbeeld. China lijkt tenslotte het voortouw te hebben op het gebied van elektrische auto’s en zal daar nu voor een deel op moeten leunen. En hoe zal daar eventueel met importheffingen op worden gereageerd?

Het zijn vragen die van duiding worden voorzien door Heleen Mees. Zij promoveerde op de economische gevolgen van de opkomst van China en schreef onder andere het boek ‘The Chinese Birdcage – How China’s Rise Almost Toppled the West’.

De keynote ‘Staat China aan de rand van een Lehman Brothers-achtige catastrofe?’ vindt plaats om 14.20 uur.

Dr. mr. Heleen Mees

Econoom en China-specialist

Heleen Mees is econoom, jurist en columnist voor de Volkskrant. Ze is gepromoveerd op de economische gevolgen van de opkomst van China. Mees doceerde aan universiteiten in China en de Verenigde Staten, meest recentelijk New York University.

Ze heeft ook verschillende boeken geschreven, waaronder The Chinese Birdcage – How China’s Rise Almost Toppled the West. Ze werkt nu aan een nieuw boek over China.

