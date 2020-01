Herijking ECB-beleid betekent maar een ding

ECB-president Lagarde heeft de rente en het opkoopprogramma ongewijzigd gelaten. Wel zal de strategie worden herijkt.

Dat kan bijna niets anders inhouden dan dat inflatie zal worden gedefinieerd als een marge rond de norm van 2%. Vooral de omvang van de bandbreedte rond de 2% is belangrijk, omdat deze als indicatie kan worden gezien voor de versnelling van de normalisering van de rente. In vrijwel alle rapporten van analisten wordt uitgegaan van een aanhoudend ruim monetair beleid. Hun insteek is daarmee gericht op een lage(re) rente. Daarin schuilt ook het gevaar. Voor Duitse Bunds (min 0,274%) ligt de bovengrens op plus 0,67% op maandbasis.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

