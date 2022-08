Herstel beleggersvertrouwen

Het beleggersvertrouwen stijgt in augustus naar 85 punten, blijkt uit de maandelijkse ING BeleggersBarometer. Vorige maand stond de index nog op 69 punten. Beleggers lijken meer vertrouwen in de beurs te hebben. Ze verwachten dat de AEX de komende drie maanden zal stijgen en dat dit de komende tijd zijn weerslag heeft op de waarde van de eigen beleggingsportefeuille. Ook zijn de beleggers in de afgelopen maand positiever over de waarde van hun eigen beleggingsportefeuille.

Ondanks het stijgende vertrouwen, staat de index nog lang niet op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne toen beleggers nog positief gestemd waren en de stand 107 was. De eigen financiële situatie baart een groot deel van de beleggers zorgen. Het merendeel verwacht geen verandering of zelfs een verslechtering. Ook zijn de beleggers al sinds maart negatief over de algemene economische situatie in Nederland en in een verbetering heeft men voorlopig nog geen vertrouwen.

Inflatie

Europa heeft al het hele jaar te maken met oplopende inflatie. Onlangs heeft de Europese Centrale Bank maatregelen getroffen om de inflatie te beteugelen. Slechts een kwart van de beleggers heeft daar vertrouwen in. Ruim de helft van de beleggers denkt dat de ECB niet de juiste maatregelen treft of denkt dat de ECB er onvoldoende aan kan doen, 20% heeft geen idee. Nóg minder vertrouwen hebben de beleggers in maatregelen van de Nederlandse overheid om koopkrachtdaling tegen te gaan: 78% van hen verwacht niet dat de overheid het verlies aan koopkracht gaat oplossen.

Inflatie is een grotere rol gaan spelen op de beurs. Hoewel de geopolitieke situatie volgens 36% van de beleggers nog steeds het meeste effect op de beurs heeft, staat inflatie nu op plek twee. De inflatie heeft volgens 26% van de beleggers de meeste invloed op de beurs en daarmee is de impact die de wereldeconomie op de beurs heeft, naar de derde plaats verschoven (19%). De opgelopen inflatie heeft ook effect op de beurskansen van bepaalde sectoren. De meningen zijn nogal verdeeld, met name wat de energiesector betreft. Zo denkt 20% van de beleggers dat de energiesector de minst kansrijke sector is. Maar eveneens 20% denkt dat dit juist de meest kansrijke sector is. Andere sectoren waar beleggers weinig vertrouwen in hebben, zijn de horeca- en vrijetijdssector. In technologie/IT hebben de beleggers juist het meeste vertrouwen.

Het verlies aan koopkracht heeft voorlopig nog geen effect op het beleggingsgedrag. Driekwart van de beleggers heeft zijn gedrag niet aangepast. De groep die wel zijn gedrag heeft aangepast, is vooral minder risicovol gaan beleggen (11%). Bob Homan, hoofd ING Investment Office: ”We zien dat minder beleggers maandelijks geld overhouden om te beleggen. Het verlies aan koopkracht lijkt nu ook beleggers te treffen.”

AEX

De voorspelling die beleggers in mei deden voor deze maand (675) was lager dan de werkelijke AEX van deze maand. Deze schommelde tijdens de onderzoeksperiode tussen de 717 en 735. In augustus zijn de beleggers een stuk positiever over de AEX. Eén op de drie beleggers denkt dat de AEX in de komende drie maanden zal stijgen. De beleggers verwachten dat de AEX in november op 724 zal staan. Dat is de hoogste voorspelling van het afgelopen half jaar. Homan: “Het is een poosje geleden dat ik een voorspelling in dit onderzoek zie die boven het huidige niveau ligt. Beleggers lijken hiermee positief gestemd.”

Rendement

Het rendement dat beleggers vorige maand behaalden was voor 80% van hen positief. 20% van de beleggers leed verlies, maar in juli was dat nog 40%. Bovendien daalde het gemiddelde verlies van 9,91% in juli naar 7,43% in augustus. Een kwart van de beleggers behaalde een rendement tussen de 0% en 4%. Shell is volgens 21% van de beleggers nog steeds het bedrijf met de meeste beurskansen. Daarmee loopt Shell sterk uit op ASML, die op plek twee staat. Heineken, Unilever en Randstad staan voor het eerst sinds mei in de top vijf en hebben daarmee Ahold Delhaize, ING en Adyen verdrongen.

Beleggersprofiel

Zes op de tien beleggers belegt zelf. Er is een lichte daling zichtbaar van beleggers die in beheer laten beleggen. Het risicoprofiel blijft heel stabiel door de tijd heen: 63% omschrijft het eigen profiel als gemiddeld, 21% als offensief en 16% als defensief. De portefeuille van de beleggers bestaat voornamelijk uit beleggingsfondsen (39%), gevolgd door aandelen (34%). Een kwart van de beleggers heeft ook cryptocurrencies. Gemiddeld bevat een beleggingsportefeuille 6% cryptocurrencies. Homan: “De animo om nieuw geld in crypto’s te stoppen neemt af. Dat is ook niet zo gek gezien het koersverloop van crypto’s dit jaar.”

