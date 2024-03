Het belang van een financiële buffer voor elke man

Ongetwijfeld heb je bepaalde doelen in het leven. Wellicht wil je een mooi gezin stichten of wil je prachtige reizen maken. Ongeacht wat je dromen zijn, heb je de zekerheid dat je dromen geld kost.

Alles in het leven kost nu eenmaal geld. Ook als je bijvoorbeeld je kledingkast met de nieuwste fashion items aan wilt vullen.

Je hebt dus sowieso geld nodig. Geld om uit te kunnen geven, maar ook geld voor je financiële buffer. Een financiële buffer levert elke man onwijs veel op.

Je geniet van een rustige gemoedstoestand

Voldoende geld hebben levert een fijne gemoedstoestand op. Je hoeft je over geld geen zorgen te maken en je kunt gewoon je leven leiden. Heb je een gebrek aan geld? Dan merk je pas op wat voor zorgen dit met zich mee brengt.

Dit is eigenlijk de belangrijkste reden om een financiële buffer na te streven. De rust die je in je brein ervaart, is gewoonweg onbetaalbaar!

Je kunt het gewenste leven leiden

Heb je een financiële buffer die groot genoeg is? Dan kun je je gewenste leven leiden. Je kunt doen wat je wilt, je kunt laten wat je wilt en je kunt veel plezier beleven.

Uiteraard is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Is je financiële buffer nog niet groot genoeg? Dan kun je ook nog niet het gewenste leven leiden. Je gouden munten verkopen kan in dat geval interessant zijn. Je verdient hier veel geld mee, waarmee je dus direct voor een grote financiële buffer kunt zorgen.

Je kunt met tegenslagen omgaan

In het leven krijg je altijd met tegenslagen te maken. Je kunt bijvoorbeeld ziek worden, je baan kwijtraken of je bedrijf failliet zien gaan. In al deze situaties heb je een grote financiële buffer nodig.

Als je deze buffer hebt, kun je goed met tegenslagen omgaan. Je bent in dat geval ook minder bang om bepaalde risico’s te nemen. Heb je bijvoorbeeld een goed idee voor een eigen bedrijf? Indien je een gezonde buffer hebt, kun je deze stap gewoon wagen. Je weet immers dat je altijd op je buffer terug kan vallen.

Je kunt zorgen voor je dierbaren

Als man zijnde is het ontzettend fijn om voor je dierbaren te kunnen zorgen. Dit is overigens ook als vrouw zijnde fijn, maar feit is dat mannen nog steeds vaak de kostwinner in een gezin zijn.

Heb je voor je gezin een financiële buffer gecreëerd? Dan kun je op de gewenste manier zorgen voor je gezin en voor je dierbaren.

Hoe kom je aan een financiële buffer?

Het belang van een financiële buffer is dus ontzettend groot. Een terechte vraag is hoe je nou aan zo’n buffer komt. Nou, daar zijn heel veel mogelijkheden voor. Je kunt een deel van je salaris op een aparte rekening storten, je kunt goud verkopen, je kunt een duur horloge verkopen of je kunt een side hustle opzetten. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden om een financiële buffer op te bouwen. Je moet alleen in elk geval wel de eerste stap durven te zetten.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht