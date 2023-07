Het belang van gespreid beleggen: risico’s verminderen met vermogensbeheer

Beleggen is een populaire manier om je vermogen te laten groeien en financiële doelen te bereiken. Het biedt de mogelijkheid om rendement te behalen op je investeringen. Echter, beleggen brengt ook risico’s met zich mee. Om deze risico’s te beperken, is het verstandig om gespreid te beleggen. Vermogensbeheer kan hierbij een waardevol instrument zijn, omdat het de expertise van specialisten gebruikt om je vermogen te beheren en te laten groeien. In dit artikel zullen we bespreken waarom gespreid beleggen belangrijk is en hoe vermogensbeheer kan helpen bij het verminderen van risico’s.

Gespreid beleggen: spreid je kansen

Gespreid beleggen, ook wel diversificatie genoemd, is een strategie waarbij je je beleggingen verspreidt over verschillende beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en activa. Het idee achter gespreid beleggen is dat het risico van je portefeuille wordt verminderd door de blootstelling aan individuele beleggingen te verminderen. Als één belegging slecht presteert, kunnen andere beleggingen in je portefeuille de negatieve impact compenseren.

Het verminderen van risico’s: bescherm je vermogen

Beleggen is inherent risicovol. Zelfs de meest doordachte investeringen kunnen onderhevig zijn aan volatiliteit en onvoorziene gebeurtenissen op de financiële markten. Door gespreid te beleggen, kun je het risico spreiden en jezelf beschermen tegen grote verliezen. Het is belangrijk om te onthouden dat geen enkele belegging zonder risico is, maar door diversificatie kun je de kans op grote verliezen verkleinen.

De rol van vermogensbeheer: laat de specialist het werk doen

Als je kiest voor vermogensbeheer bij Van Lanschot dan kies je voor een dienstverlening waarbij professionele beheerders je vermogen beheren en investeringsbeslissingen nemen namens jou. Deze specialisten hebben diepgaande kennis van de financiële markten en ervaring in het nemen van strategische beleggingsbeslissingen. Door vermogensbeheerders in te schakelen, kun je profiteren van hun expertise en ervoor zorgen dat je beleggingen goed worden beheerd.

Vermogensbeheerders analyseren de marktomstandigheden, identificeren kansen en risico’s, en stellen een gediversifieerde portefeuille samen die past bij je beleggingsdoelen en risicobereidheid. Ze houden ook voortdurend toezicht op je portefeuille en passen deze indien nodig aan om ervoor te zorgen dat je beleggingen in lijn blijven met je doelstellingen.

Het voordeel van vermogensbeheer is dat je de zorgen en verantwoordelijkheden van het dagelijkse beheer uit handen kunt geven. Dit stelt je in staat om je te richten op andere belangrijke aspecten van je leven, terwijl je vermogen professioneel wordt beheerd. Daarnaast is een vermogensbeheerder ook vaak persoonlijk in gesprek met de klant om betere keuzes te maken voor zijn of haar portefeuille.

