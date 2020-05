Het ‘eeuwig’ krediet

Huishoudens kunnen in 2020 minder geld lenen voor bijvoorbeeld een auto of verbouwing. De leennormen zijn aangescherpt. De Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN), die de leennorm vaststelt, wil daarmee voorkomen dat huishoudens meer lenen dan verantwoord is en zo in financiële problemen komen.

Berekening

In de nieuwe berekening van het maximale leenbedrag wordt onder andere rekening gehouden met hogere kosten voor levensonderhoud van gezinnen. Bij huizenbezitters wordt meer ruimte gehouden tussen de bruto en netto woonlasten.

Doorlopend krediet

Leningen zijn er in allerlei vormen; een persoonlijke lening, financial lease en een doorlopend krediet. Bij de laatste vorm wordt een kredietplafond afgesproken en mogen aflossingen opgenomen worden. Een doorlopend krediet kan verleidelijk zijn, maar meestal is er sprake van een variabel rentetarief. Het risico van een doorlopend krediet is dat je blijft lenen, de schuld nooit weggaat en de rente maar doortikt. In de wandelgangen van de financiële wereld wordt het doorlopende krediet dan ook vaak bestempeld als eeuwigdurend krediet.

Restricties

Thans zijn er restricties opgelegd bij het doorlopend krediet. Er is een maximale looptijd ingevoerd van 15 jaar. Ook kun je met een doorlopend krediet niet meer onbeperkt geld opnemen, maar is dat beperkt tot 12 of 36 maanden. Dit moet ervoor zorgen dat een doorlopend krediet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, namelijk tijdelijk extra bestedingsruimte. Een aantal kredietverstrekkers geven dan ook geen doorlopende kredieten zoals bijvoorbeeld de ABN AMRO en BNP Paribas. Bij Krediet.nl is een doorlopend krediet mogelijk waarbij 1% of 2% van de kredietlimiet als maandbedrag wordt afgelost. Het bedrag aan rente en aflossing vormen samen het maandbedrag.

Betaalrekening

Veel mensen gebruiken overigens de eigen betaalrekening als een doorlopend krediet. Tot een bepaald bedrag mogen particulieren rood staan op de bankrekening. Slechts éénmaal per kwartaal dient de rekening een positief saldo te hebben. Nadeel is het hoge rente tarief. Afhankelijk van de bank betaal je tussen de 9 en 12,9 procent op jaarbasis. Dit is drie tot vier keer zoveel als bij een persoonlijke lening.

Lenen is omgekeerd sparen. Moet je per se lenen omdat je een product nodig hebt? Zorg dan dat de looptijd van de lening aansluit bij het product waarvoor je het geld nodig hebt. Niets is zo vervelend als iets afbetalen wat je al niet meer hebt.

