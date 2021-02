Het mandje van De Luie Belegger

Dat ik thuis hoor in de categorie van ‘De Luie Belegger’ betekent niet dat ik niet nadenk over aandelenmarkten. Ik kies voor de grote beweging.

Met timing is volgens mij meer extra rendement te behalen dan met het wroeten naar bèta en fundamentele onderwaarderingen. Ik kies voor de volgende drie ETF’s. Het te investeren bedrag verdeel in gelijk over de drie verschillende fondsen.

VanEck Global Equal Weight

Deze ETF noteert 47,81 euro. Ik twijfel niet aan de kracht van de opgaande beweging, maar wel over het potentieel van deze ETF. Deze kan in ieder geval stijgen naar 54 euro, maar als het meezit is ook een niveau haalbaar van 60 euro. Dat betekent een potentie van 25%.

iShares Nasdaq 100

Deze in Duitsland noteerde ETF wordt verhandeld op 110,90 euro. De keuze is simpel: Techniek is altijd de drijvende kracht achter elke beweging. Hoe hard de koersen van sommige aandelen ook zijn gestegen, maar de invulling van het plaatje is onvolledig met fondsen als Apple, Microsoft, Twitter en Alphabet.

iShares MSCI China

Deze ETF noteert 8,74 dollar in Amsterdam. De beurs van Shanghai zal pas na een stijging van 55% weer op niveau van 2015 staan. AEX, Dow Jones, MSCI World en Nikkei staat al ruimschoots boven deze niveaus. Shanghai heeft dus een flinke inhaalslag te maken.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

