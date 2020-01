Hilco Wiersma (Add Value): ‘Twee derde van de bedrijven creëert geen waarde’

“Meer dan twee derde van de bedrijven op de beurs creëert geen aandeelhouderswaarde, beleggers kunnen hun geld beter tegen geldmarktrente uitzetten.” Hilco Wiersma, beheerder van het 12,5 jaar oude Nederlandse smallcap-fonds Add Value Fund, windt er geen doekjes om: de opkomst van passief beleggen ten spijt hebben goede stockpickers nog steeds de betere kaarten.

De opkomst van passief beleggen en automatische handelsprogramma”s heeft de rol van actieve beleggers flink teruggedrongen. Steeds meer actieve beleggingsfondsen gooien de handdoek in de ring, fuseren of verzetten de bakens door bijvoorbeeld passieve strategieën over te nemen. Voor pure actieve beleggers is dit echter geen slecht nieuws, zo meent Wiersma, maar opent het de poorten naar betere rendementskansen.

Wiersma baseert zijn overtuiging op de constatering dat veel beursgenoteerde bedrijven simpelweg geen goede belegging zijn. “Meer dan twee derde is niet eens in staat de kosten van kapitaal te dekken. Dat betekent dat ze op de lange termijn geen of nauwelijks waarde voor aandeelhouders creëren en dat die hun geld beter kunnen uitzetten tegen geldmarktrente.”

Als stockpicker kun en wil je zulke zwakke bedrijven mijden, maar indexbeleggers moeten erin beleggen omdat ze in de index zijn opgenomen. De verschillen in rendementen tussen goede en slechte bedrijven zijn echter erg groot, zo stelt Wiersma.”Als je bijvoorbeeld in 2019 niet In ASMI had belegd, omdat het niet in een hoofdindex zit, had je een rendement gemist van 185 procent.”

Vermijd de zeperds

Een actieve belegger probeert in de winnaars te beleggen en de verliezers te mijden of vroegtijdig te verkopen. Geen gemakkelijke opgave, weet ook Wiersma. Add Value Fund kiest daarom voor een consistente aanpak en maakt daarbij harde keuzes. Allereerst belegt het fonds na de kredietcrisis niet langer in een aantal sectoren. “We mijden vastgoed, bouwgerelateerde bedrijven, banken, verzekeraars, retail- en pure olie- en gasbedrijven. Deze bedrijven creëren in onze ogen weinig tot geen waarde”, aldus de smallcap-belegger.

Sommige risico”s zoals fraudezaken zijn moeilijk te voorspellen, maar zijn wel lessen voor de toekomst. Wiersma: “Direct na de val van Imtech in 2013 hebben we ons belang in Arcadis verkocht. We wilden gewoon niet meer in die projectenbusiness zitten. De risico”s zijn te groot. Voor Arcadis kregen we toen 25 euro, het aandeel doet nu 16 euro.”

Bouwer BAM is kort na de kredietcrisis om soortgelijke redenen verkocht. “Voor 10 euro, het aandeel doet nu minder dan € 2,75. Het bedrijf heeft ondertussen al het tafelzilver moeten verkopen om het hoofd boven water te houden. Op aangenomen projecten hebben ze hele lage brutomarges, terwijl opdrachtgevers veel van de risico”s bij bouwers neerleggen. “Een fout en je zit in de verliezen, dat hou je niet lang vol.”

Mik op winstgroei, waardecreatie en duurzaam dividend

Na deze “uitsluitingen” selecteert Add Value Fund op winstgroei, waardecreatie en een duurzaam dividend. “Bedrijven moeten sneller in omzet kunnen groeien dan het bbp, de winstgroei moet tenminste gemiddeld 7,5% per jaar bedragen en het dividendrendement minimaal 2,5%”, aldus Wiersma. Voor de waardecreatie wordt er gekeken naar financiële ratio”s, maar ook naar de uitgaven voor R&D en innovatie. “Als je daar als bedrijf niet op inzet, dan ben je voor je het weet out of business. Die investeringen moeten natuurlijk wel renderen.”

Het risico op zeperds of de impact daarvan valt verder te verlagen door strikte risicobeheersing. “Je kijkt naar financiële ratio”s, maar ook de waardering moet aantrekkelijk zijn. Verder mag een positie niet meer dan circa 15 procent in onze portefeuille bedragen. Onlangs hebben we daarom de helft van ons belang in ASMI, onze grootste holding, verkocht. Het aandeel is in 2019 185 procent gestegen. Zo”n automatische afbouw voorkomt dat je te lang in positieve verwachtingen blijft hangen en te grote belangen opbouwt.”

“Passief geld is niet-denkend kapitaal”

Actieve beleggers die consistent in staat zijn de winnaars te vinden en de zeperds te vermijden, hebben volgens Wiersma baat bij de verdere groei van passief beleggen. “Passief geld is niet-denkend kapitaal. Zodra een bedrijf in een index wordt opgenomen, moeten indexbeleggers erin beleggen. Dat leidt tot koopdrukte en hogere koersen. Gaat een aandeel uit de index, dan leidt dat juist tot koersdruk. Actieve beleggers kunnen vertrekkende aandelen goedkoop oppikken of voorsorteren op een indexopname.”

Ook machine trading biedt kansen, stelt Wiersma. “Veel partijen zijn helemaal overgestapt op handelsalgoritmen, naar machine trading. Dat zie je terug in de koersvorming op de beurs. Aandelen kunnen veel langer ondergewaardeerd blijven, doordat gelijkblijvende koersen geen trigger vormen voor zulke handelsprogramma”s.”

Actieve beleggers kunnen daar gebruik van maken, zo stelt Wiersma, en doordat er steeds minder van deze beleggers overblijven is er steeds minder concurrentie rond deze “mispriced” aandelen. “Het kan daardoor wat langer duren voordat een onderwaardering uit het aandeel loopt, maar als het gebeurt kan het heel snel gaan.”

