Hoe dek ik mijn bedrijf in tegen risico’s?

Als je een eigen bedrijf hebt, loop je de nodige risico’s. Veel ondernemers zijn zich hier bewust van, maar toch wordt er vaak niet genoeg gedaan om een bedrijf hiertegen te beschermen. Dit komt vooral doordat ondernemers vaak niet weten hoe zij dit doen. Geldt dit ook voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij je namelijk hoe je jouw bedrijf indekt tegen risico’s.

Maak een inschatting van de risico’s

Ondanks dat ieder bedrijf risico’s loopt, is lang niet iedere ondernemer zich hier bewust van. In dat geval is het niet mogelijk om je bedrijf goed in te dekken tegen risico’s. Je weet immers niet waar jij je precies tegen moet beschermen. Daarom begint het allemaal met een stukje bewustwording. Maak bijvoorbeeld eens een inschatting van de risico’s die je loopt. Voer je veel werkzaamheden uit bij klanten op locatie? Dan kun je hier schade aanrichten met gereedschappen en voertuigen die je gebruikt. Als je alleen diensten verleent, kun je ook schade aanrichten. Een verkeerd advies of een inschattingsfout kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor een klant.

Sluit de juiste verzekeringen af

Als je weet welke risico’s je bedrijf loopt, kun je actie ondernemen om je hiertegen in te dekken. Dit kun je onder meer doen door de juiste verzekeringen af te sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is hier het bekendste voorbeeld van. Deze verzekering dekt zaken aan personen en objecten die je tijdens je werk veroorzaakt. Veroorzaakt een medewerker of bedrijf dat je inhuurt de schade? Geen probleem, want dit valt ook onder de dekking van een AVB verzekering.

Voor veel bedrijven volstaat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar dat geldt niet voor ieder bedrijf. Ben je bijvoorbeeld advocaat, architect of financieel adviseur? Breid je AVB dan uit met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Je bent hiermee namelijk ook verzekerd voor (financiële) schade die kan ontstaan door een beroepsfout.

Ga zorgvuldig om met contracten

De gemiddelde ondernemer sluit contracten af met verschillende partijen. Toch is het niet verstandig om maar zo een contract aan te gaan, want hierdoor kun jij jezelf in de nesten werken. Je zit immers ergens aan vast als je een contract afsluit. Houd jij je niet aan de afspraken? Dan kun je aansprakelijk gesteld worden door de andere partij. Als je zorgvuldig omgaat met je contracten, is deze kans een stuk kleiner.

Zorg voor een veilige werkplek

Heb je personeel in dienst? Dan ben je hier ongetwijfeld zuinig op. Het is namelijk niet wenselijk als zij lange tijd uit de roulatie raken door een ongeluk op de werkvloer. Tref daarom maatregelen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken. Als je de nodige voorzorgsmaatregelen neemt, is de kans dat medewerkers ziek worden of gewond raken namelijk een stuk kleiner. Jouw bedrijfsvoering kan dan gewoon doorgaan.

