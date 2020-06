Hoe zit het precies? De dagwaarde en je autoverzekering

Als je een auto wilt laten verzekeren kijkt een verzekeraar doorgaans naar de waarde van je auto om de hoogte van de premie te bepalen. De dagwaarde is een combinatie van enkele factoren, zoals het bouwjaar, de kilometerstand en de staat van onderhoud. Ook eventuele accessoires en opties worden in deze waarde meegenomen. Het bedrag geeft een indicatie van de kosten om een vergelijkbare auto ter vervanging te kopen.

Maar waarom en wanneer zou jij de dagwaarde moeten berekenen? In dit artikel nemen we samen met Independer Autoverzekeringen alle ins en outs door.

Dagwaarde berekenen

Wil je je auto verkopen? Dan is dagwaarde een goed hulpmiddel om de verkoopprijs te bepalen. Natuurlijk moet je de verkoopprijs niet één-op-één vastpinnen op de dagwaarde, maar indicatief is het een goed hulpmiddel.

De berekenen is ook nuttig als je je dagwaarde wilt berekenen. Je verzekeraar zal de dagwaarde namelijk controleren en bepalen hoeveel je krijgt vergoed. Als je auto total loss is kun je geen aanspraak maken op de aanschafwaarderegelen of nieuwwaarderegeling. Je maakt dan aanspraak op een total loss vergoeding. De hoogte van de compensatie wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde en restwaarden.

Ga je een auto kopen? Dan is de dagwaarde berekenen ook handig, zeker als je een tweedehands auto wilt kopen. Bij het kopen van een occasion kun je de dagwaarde checken zodat je in ieder geval niet teveel betaalt. De markt van nieuwe auto’s speelt de dagwaarde geen belangrijke rol. Je betaalt voor een nieuwe auto namelijk altijd meer dan de dagwaarde; de dealer of garage moet er immers ook verdienen aan de verkoop van de auto.

Nieuwwaarde en aanschafwaarde

Wil je je huidige autoverzekering vergelijken? Of ga je een autoverzekering afsluiten? Dan kun je ervoor kiezen om de nieuwwaarderegeling te overwegen. De regelingen hiervoor verschillen per verzekeraar. Meestal hanteren verzekeraars 1 jaar nieuwwaarderegeling, maar er zijn uitzonderingen tot 3 jaar. Rijd je de auto total loss of wordt deze gestolen dan krijg je de nieuwwaarde uitgekeerd.

De nieuwwaarderegeling geldt uitsluitend voor nieuwe auto’s. Koop je een occasion? Dan kun je ook een ‘aanschafwaarderegeling’ treffen waarbij je bij diefstal of total loss de aanschafwaarde krijgt uitgekeerd. Welke regeling je ook kiest, vergelijken van verzekeraars loont. De voorwaarden zijn minstens zo belangrijk als de hoogte van de premie.

