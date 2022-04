Hoeveel impact kan je maken met beleggen?

De wereld is sterk veranderd in recente jaren. Dat je tegenwoordig meer kans maakt om een goed rendement te halen met beleggen dan met spaarrente, is daar een goed voorbeeld van. De vraag is alleen: hoe groot is dat verschil eigenlijk?

Wat is de impact van beleggen als je kijkt naar de lange termijn. Kan je daarmee straks belangrijke aanvullingen op je pensioen doen? Of kan je er zelfs nog veel meer mee. Het is daarom goed om eens te kijken naar de voordelen van het beleggen boven de spaarrente. Zo kan je zelf bepalen wat passend is.

De pluspunten van het beleggen

Beleggen biedt de nodige pluspunten waar je naar moet kijken. Zo is het iets wat op de lange termijn een goede deal kan zijn. Vaak is het zo dat je meer rendement behaalt wanneer je verder in de toekomst durft te kijken. Dat was met sparen altijd al zo, maar is alleen maar meer het geval geworden nu de rente steeds verder inzakt. Beleggingen hebben ook als voordeel dat ze relatief gemakkelijk te gelde te maken zijn. Je kan ze gewoon verkopen en hebt het geld beschikbaar. Spaarrente wordt meestal maar eenmaal per jaar uitgekeerd.

Het juiste risico bepalen

Het is als het om beleggen gaat vooral ook belangrijk om het juiste risico te bepalen. Veel mensen denken dat het risico altijd groot is. Dat hoeft niet zo te zijn. Het is ook mogelijk om wat voorzichtiger te zijn. In dat geval moet je er ook wel rekening mee houden dat je rendement dan wat lager uitpakt. Het is wel zaak om gewoon boven de mogelijkheden van sparen uit te komen, maar je hoeft geen grote gevaren aan te gaan om dat voor elkaar te krijgen. Dat is dus in ieder geval een goede zaak.

De juiste stappen zetten

Wil je impact maken met beleggen? Dan is het belangrijk om de juiste stappen te zetten. Dat doe je bijvoorbeeld door er niet helemaal zelf mee aan de slag te gaan. Het is veel beter om er specialisten bij te halen. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je in beginnersfouten vervalt. Je kan dan direct een goede start maken en je ziet je rendement al snel oplopen. Dat is precies wat je nodig hebt. Het is dan al snel aantrekkelijker om hiervoor te gaan, dan dat je het op een spaarrekening laat staan.

De keerzijde afwegen

Natuurlijk is het wel belangrijk om niet alleen maar naar de voordelen van beleggen te kijken. Je moet ook kijken naar wat sparen je te bieden heeft. Het levert je bijvoorbeeld niets op, maar het is ook zo dat je je inleg niet kwijt kan raken. Het geld wat je hebt staan blijft er staan. Als het met beleggen heel erg tegenzit, kan je wel in de min uitkomen. Al is het dan wel ook weer zo dat dit kan keren als je maar voldoende geduld hebt. Heb je echter op dat moment geld nodig, dan is dat natuurlijk wel nadelig.

Een combinatie van beide

Wie het slim aanpakt, maakt een combinatie van beide opties. Zorg dat je een bepaalde reservepot opbouwt met spaargeld. Dat laat je dan staan voor calamiteiten. Alles wat je daarbovenop nog verdient gebruik je dan om te beleggen. Daarmee kan je dan impact maken. Room het rendement af om je vermogen te vergroten en zorg op die manier dat je alleen maar nog beter ervoor komt te staan. Deze combinatie van beide levert je eigenlijk alleen maar voordelen op. Dat is uiteindelijk ook het doel dat je ermee moet hebben als je belegt.

