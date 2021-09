Hoeveel muziek zit nog in UMG?

Het Damrak kent een nieuwe telg: Universal Music Group. Een platenmaatschappij van wereldfaam, menen de analisten van IG.

Hoewel… Platen? Het is eigenlijk een streamingmaatschappij geworden. In 2020 kwam ruim de helft van de omzet uit streaming. Het is een stevig winstgevend businessmodel in een sector die zich opnieuw heeft uitgevonden. De jaren 2000-2010 waren het zwaarst, de muziekindustrie had geen antwoord op illegale downloads van muziek. In 2015 keerde het tij.

Universal Music Group is nu zeer winstgevend. Op een omzet van €7,4mrd werd een nettowinst gemaakt van €1,4mrd na €3,9mrd betalingen aan artiesten en €2,3mrd bedrijfskosten. De winst groeide sinds 2018 met 50% omdat de omzet in dollars exact in lijn met de sector groeide (+20%). Tegelijk stegen de kosten veel minder hard, waardoor de nettowinstmarge opliep van 15% naar 18,4%.

De beurswaarde van UMG steeg de eerste dag al naar €45,5mrd. Dat is een K/W op 2020 van 33,2. Dat is niet goedkoop, dus er moet volgens de koper nog wel muziek in de sector zitten.

