Hoge waardering Amazon

Als Amazon-topman Jeff Bezos geen deuren probeert te openen in India weet hij zeker dat ze gesloten blijven en hij niet zal profiteren van de jaarlijkse groei van 51% van e-commerce.

Het politieke systeem beschermt de eigen industrie, zodat Bezos er veel aan is gelegen om te mogen praten met premier Narendra Modi. De kans is niet groot dat veel zal veranderen, maar Bezos weet een ding zeker: India zal gesloten blijven als niet wordt gepraat. Volgens het FD komt de concurrentie vooral van het Indiase Flipkart, waarin Walmart sinds 2018 een aandeel heeft van 77%. Amazon heeft al voor 5 miljard dollar geïnvesteerd in India.

Amazon wordt bij een koers van 1.891,30 dollar voor ruim 83 keer de winst verhandeld. Dat is hoog, maar het aandeel heeft het nodige krediet opgebouwd met een koersstijging over de afgelopen 5 jaar van 433% tegen een stijging van de Dow Jones van 68%. Op 12-maands basis doet Amazon het met een koersstijging van 12% slechter dan de Dow Jones, S&P en Nasdaq. Dat kan wijzen op een kentering. Het is in ieder geval een aanwijzing dat Amazon nieuwe succesjes nodig heeft. Iets beneden de 2.000 dollar en zware weerstand.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

