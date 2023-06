Hogere olieprijs

De prijs van Brent is vanmorgen met 2,1% gestegen tot 77,69 dollar per vat van 150 liter.

De aanleiding is de verlaging van de olieproductie door Saoedi-Arabië in juli met 1 miljoen vaten per dan naar 9 miljoen vaten. Het is vrij uniek dat Saoedi-Arabië eenzijdig de productie verlaagd. Het geeft aan dat de olieproducent bereid is om de olieprijs in z’n eentje naar z’n hand te zetten. In april hadden enkele olieproducenten aangekondigd tot het einde van dit jaar de productie met 1,66 miljoen vaten te zullen verlagen.

Brent beweegt sinds een jaar zijwaarts op een laag niveau na een eerdere stijging tot 120 dollar begin vorig jaar. Charttechnisch is hierdoor ruimte voor een stijging naar de weerstand van 84 dollar; de daaropvolgende ligt rond de 100 dollar. De productieverlaging zal dat proces versnellen.

De oplopende olieprijs zal een nadelig effect hebben op de inflatie en rente, maar een positief effect hebben op de koers van Shell die vanmorgen met 0,7% is gestegen tot 27,22 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18578 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht