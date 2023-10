Hogere rente voor langere tijd een feit

Sinds eind augustus zijn de meeste beleggingen in waarde gedaald, met uitzondering van olie en de Amerikaanse dollar. Dit komt volgens Fabiana Fedeli, beleggingsstrateeg aandelen bij M&G, omdat de markt zich begint te realiseren dat een ’hogere rente voor langere tijd’ nu een voldongen feit is.

“De druk op risicovolle activa werd aangejaagd door de long-end van de yieldcurve van staatsobligaties uit zowel de ontwikkelde als de opkomende economieën. Nu de reële rente zelfs in de VS in de plus staat, zijn de risicopremies op aandelen gestegen, waardoor de aandelenmarkten onder druk zijn komen te staan. Dit kan nog wel even duren. En alhoewel we denken dat aandelen op de lange termijn nog steeds zullen renderen, zijn we terughoudend over de vooruitzichten op de korte termijn.”, aldus Fedeli.

“Wij vinden de long-end van de yieldcurve van de staatsobligatiemarkten in ontwikkelde landen (inclusief Amerikaanse, Britse en Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 en 30 jaar) weer interessant, zeker na de recente koersdalingen. Het is altijd moeilijk om het perfecte instapmoment te vinden, zeker als de markt zo volatiel is als nu. Maar het einde van de Amerikaanse renteverhogingen is in zicht dus van oudsher is dit een voorbode van de piekrentes aan de long-end van de curve. De long-end van de curve dient ook als indekking voor het geval dat een economische groeivertraging ernstiger is dan wordt verwacht.”, stelt de beleggingsstrateeg van M&G.

Fedeli: “Als we in aandelen beleggen doen we dat in bedrijven met een sterke marktpositie, prijszettingsvermogen, gezonde balansen en die de cashflow op gang houden. We geven nog steeds de voorkeur aan bedrijven in sectoren die niet meteen last ondervinden van eventuele volatiliteit op de aandelenmarkten, zoals infrastructuur, die actief zijn in het CO2-arme of innovatieve ecosysteem, inclusief AI. Het is nog niet het moment om breed de markt op te gaan. Bedrijven hebben onder andere te maken met een hoge rente (en een positieve reële rente), een zwakke vraag en voortdurende innovatie waardoor continu het kaf van het koren wordt gescheiden. We denken steeds minder in termen van beleggen in hele sectoren of regio’s. We moeten dieper graven dan dat.”

“Het is nu bijvoorbeeld een goed moment om meer te beleggen in infrastructuur. De nutsvoorzieningen en vastgoedsector hebben een flinke klap gekregen, omdat beleggers in de paniek rond de zogenaamde obligatieproxy’s veelbelovende ‘kinderen’ met het badwater hebben weggegooid. Maar veel van deze bedrijven hebben gewoon een solide balans, schulden tegen een vaste rente, kunnen hogere kosten gemakkelijk doorberekenen en keren prima dividenden uit. Alles draait dus om een goede schifting.”, besluit Fedeli.

