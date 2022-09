Hogere rentes lossen problemen van de euro niet op

Het is voor het eerst sinds de begindagen van de euro dat de eenheidsmunt zo laag staat ten opzichte van de dollar, zo blijkt uit de grafiek van Fidelity International. De eerste renteverhoging in elf jaar heeft in juli niet geholpen om de daling te stoppen. Aangezien de daling bijdraagt aan de inflatieproblemen in de eurozone, pleiten sommigen nu voor een agressieve renteklim door de Europese Centrale bank. Euro/dollar is vanmorgen 1,008.

Maar de verwachtingen voor meer verkrapping zijn al ingeprijsd, zoals ook blijkt uit de grafiek, en de munt is nog steeds niet sterker. De ECB loopt het risico dat hoe meer ze de rente verhoogt, hoe dieper de eurozone in een recessie terechtkomt, en hoe meer dat de euro verzwakt. Het oplossen van de energiecrisis is nu belangrijker voor het redden van de economie en het stoppen van de val van de euro dan welke renteverhoging dan ook.

