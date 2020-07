Huizenprijs daalt pas in 2021

Een eerste signaal voor een kentering op de huizenmarkt is de vertrouwensindicator van Vereniging Eigen Huis. In mei sloeg deze om van nipt positief naar licht negatief. Een tweede signaal is de stijging van het aantal woningen dat te koop staat. Waarschijnlijk willen meer doorstromers eerst hun huis verkopen voordat zij een andere woning aanschaffen.

Philip Bokeloh, econoom bij ABN Amro: “Wat de woningmarkt ondersteunt, is de lage hypotheekrente. Dat neemt niet weg dat de coronacrisis forse economische schade aanricht.

Onder de huidige aannames denken wij dat het aantal woningaankopen dit jaar met 5% daalt en volgend jaar met 10%. Ook de huizenprijzen komen onder druk te staan, zij het met enige vertraging. Dit jaar laten de huizenprijzen nog een stijging zien van 6%, maar voor volgend jaar houden wij rekening met een daling van 2%.”

De meest recente woningmarktcijfers van CBS/Kadaster geven nog een zeer gunstig beeld van de woningmarkt. Zo blijven de huizenprijzen hard stijgen. In mei waren bestaande woningen gemiddeld 7,7% duurder dan een jaar geleden. De gemiddelde koopsom lag met 333.000 euro 30.000 euro hoger dan vorig jaar. Ook het aantal transacties blijft hoog. In de eerste vijf maanden van het jaar wisselden 89.000 bestaande woningen van eigenaar. Dat zijn er 4.500 meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Makelaarsvereniging NVM blijft onverminderd positief. De NVM stelt dat er weinig aan de hand is en dat de aankopen op peil blijven ten opzichte van de voorgaande maanden. Dat de aankopen doorgang blijven vinden, wordt bevestigd door de hypotheekaanvragen. Die zijn volgens HDN, dat 80% van de aanvragen registreert, hard gestegen. Het lastige is dat de hypotheekaanvragen sterk naar boven zijn vertekend doordat veel huizenbezitters hun hypotheek hebben overgesloten met het oog op een mogelijke rentestijging. Maar ook het aantal aanvragen voor woningaankopen nam in het tweede kwartaal toe met 15% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat is een flinke stijging, zij het minder sterk dan de 20%-stijging van het eerste kwartaal.

