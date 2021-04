In welke cryptovaluta kun je het beste investeren?

Niet iedereen is nog overtuigd van de zonnige toekomst van cryptovaluta. Maar het feit is dat het fenomeen het nu al langer volhoudt dan de meeste mensen aan het begin verwacht hadden, en dat er serieuze koersstijgingen hebben plaatsgevonden in het afgelopen decennium. Investeren in cryptovaluta is dus helemaal zo gek nog niet. Maar het zijn er zo veel. In welke kun je het beste investeren?

Bitcoin (BTC)

De meest bekende cryptocurrency is natuurlijk Bitcoin. Deze vertegenwoordigt ook de meeste waarde. Meerdere malen al steeg de Bitcoin koers fors. Maar is de rek er nu uit? Waarschijnlijk niet, want er staan nog ontwikkelingen te gebeuren die de koers opnieuw omhoog kunnen stuwen. Zo zal de schaalbaarheid van deze cryptomunt verhoogd worden en zullen de transacties in de toekomst sneller uitgevoerd worden, wat het voor meer bedrijven acceptabel zal maken als betaalmiddel. Ook is in 2020 schaarste gecreëerd door halving toe te passen. De meeste experts verwachten dan ook dat Bitcoin nog verder in waarde zal stijgen, wat het een goede investering maakt.

Chainlink (Link)

Chainlink is een rijzende ster onder de cryptomunten. Het vertrouwen in Chainlink groeit. Dat is goed zichtbaar in de stijging van de koes van deze cryptomunt sinds 2019. Toe was hij ongeveer 0,25 euro waard. In 2020 was dat 1,50 euro en inmiddels is de 16 euro al aangetikt. Als je in het achterhoofd hout dat er meermaals mensen rijk zijn geworden van de forse koersstijgingen van Bitcoin, kan Chainlink op dit moment zeker ook een interessante investering zijn.

Ripple (XRP)

Het is zowel een vloek als een zegen dat cryptovaluta buiten het bankwezen om werken. Voor mensen die hun vertrouwen in bank kwijt zijn is het een zegen, maar voor zij die wel op de traditionele financiële markt vertrouwen geeft dat juist weinig vertrouwen. Daarom is het goed om te weten dat Ripple zich juist richt op die financiële markt en inmiddels al ondersteund wordt door meerdere banken en andere financiële instanties. Dat kan de scepticus voldoende vertrouwen geven om wél in een cryptomunt te investeren. Goed nieuws is ook de stijgende trend in de Ripple koers gedurende de maand maart.

Tezos (XTZ)

Een veelgehoorde klacht over cryptovaluta is dat er veel energieverbruik bij komt kijken. Bij Tezos wordt er een punt van gemaakt om dit zo veel mogelijk te beperken. Dat betekent dat ‘groen’ ingestelde investeerders eerder voor Tezos zouden kiezen dan een andere cryptomunt. Aangezien dat groene bewustzijn alleen maar groeiende is, ligt het ook in de lijn der verwachting dat de koers van Tezos de komende jaren gaat stijgen. Daarom kan investeren in Tezos een goede zet blijken te zijn.

Natuurlijk geldt dat het altijd een gok blijft. De markt kan rare dingen doen. Maar als je op het juiste paard wedt, dan kun je een forse slag slaan op de markt van cryptovaluta!

