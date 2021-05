Inflatie: omhoog of omlaag?

Wat gaat de inflatie doen? Twee visies.

PGIM Fixed Income: inflatiedruk zal afnemen

“Wij verwachten dat de inflatiedruk zal afnemen naarmate het jaar vordert. In 2022 zal de inflatie weer zijn teruggekeerd tot iets onder de 2%, vergelijkbaar met het niveau in de jaren vóór de pandemie. Dat stelt Nathan Sheets, hoofdeconoom van PGIM Fixed Income.

De vraag naar goederen – ook naar goederen die het afgelopen jaar al erg in trek waren – blijft voorlopig solide, maar de stijging van de prijzen zal wel afzwakken. Ook de arbeidsmarkt zal naar verwachting ongekend snel herstellen.

Verder vooruitkijkend, verwachten we dat verschillende structurele factoren, zoals een vergrijzende bevolking, hoge schuldniveaus in grote delen van de wereld en de onstuitbare opmars van technologie en innovatie, de inflatie de komende jaren zullen beïnvloeden. Zo is er bijvoorbeeld een sterk verband tussen een zwakkere groei van de werkende bevolking en afnemende inflatie.”

Pimco houdt rekening met hoger inflatiescenario

De kortetermijnvooruitzichten voor de inflatie blijven wijzen op een tijdelijke piek.

Toch neemt volgens beleggingsstrategen van Pimco de kans toe dat de inflatie de komende tien jaar hoger zal zijn dan in het voorgaande decennium.

Het kan daarom verstandig zijn om een zekere mate van inflatiebescherming in beleggingsportefeuilles in te bouwen, stellen portefeuillemanagers Steve Rodosky, die zich onder andere richt op langlopende strategieën, en Lorenzo Pagani, meer gefocust op Europese staatsobligaties.

De stijging van de Amerikaanse inflatie in april overtrof ook de prognoses van Pimco, ‘met een maand-op-maand stijging van bijna 1% in de doorgaans tamme Core-categorie’. ‘Of de stijging van de consumentenprijsindex in de tweede jaarhelft weer terugkeert richting de trend, valt te bezien’, aldus de portefeuillemanagers.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

