ING investeert in chips en photonics

ING investeert in het snelgroeiende Rotterdamse semiconductorbedrijf Nearfield Instruments. Het is de tweede investering in korte tijd van ING in de Nederlandse chipindustrie. Eerder dit jaar nam ING deel aan de investeringsronde voor SMART Photonics. De investeringen bevestigen het vertrouwen van de bank in de Nederlandse halfgeleider en fotonica-industrie en onderstrepen het belang van een sterke Europese chipsector. Dit is noodzakelijk voor de energietransitie, omdat microchips een essentieel onderdeel vormen voor toepassingen voor zon- en windenergie en elektrisch vervoer. Daarnaast maken deze chips technologische toepassingen sneller en energiezuiniger.

ING is de enige bank die participeert in de meest recente investeringsronde van €27 miljoen voor Nearfield Instruments en is ook de enige nieuwe investeerder, naast bestaande Nederlandse investeerders Innovation Industries, het Deep Tech Fonds van Invest-NL en TNO. De investering past in de langetermijnstrategie van de bank om de positie van de Nederlandse halfgeleider en fotonica-industrie verder te versterken. Om die reden helpt ING niet alleen bij de financiering van grote strategische spelers, maar ook met investeringen in veelbelovende scale-ups, de bepalende Europese techspelers van morgen.

Nichebedrijf met oplossingen voor wereldwijde chipmakers

Nearfield Instruments is een halfgeleiderbedrijf actief in metrologie en inspectie (M&I), dat procescontrole-oplossingen biedt voor ’s werelds meest toonaangevende chipmakers zoals Samsung, TSMC, Intel, of SK Hynix. Nearfield is in 2016 opgericht als spin-off van TNO met het hoofdkantoor in Rotterdam en vestigingen in Eindhoven en Zuid-Korea.

“Nearfield Instruments is een scale-up-bedrijf met een unieke positie in de metrologie en inspectie voor halfgeleiderproductie. Dit wordt alleen maar belangrijker naarmate chips kleiner en complexer worden. Het Nederlandse bedrijf heeft de potentie om uit te groeien tot een nieuwe wereldspeler, in een bestaand sterk ecosysteem van Nederlandse fabrikanten die machines maken voor de chipindustrie zoals ASML, ASM International en BESI. Met deze investering helpen we het bedrijf door een cruciale opschaalfase,” zegt Pieter Bosman, verantwoordelijk voor de investering bij ING Corporate Investments, de investeringstak van ING.

Het is de tweede investering van de bank in de chipsector dit jaar. Eerder dit jaar nam ING al deel aan een investeringsronde van €100 miljoen in SMART Photonics, waarbij naast €60 miljoen van de overheid nog €40 miljoen werd geïnvesteerd door een consortium van bestaande en nieuwe investeerders.

Energieverbuik datacenters verminderen

Waar Nearfield Instruments zich richt op de verdere verbetering van processen van de allerkleinste chips die steeds complexer worden, richt SMART Photonics zich op de volgende generatie fotonische chips, die toegepast kunnen worden in elektrische en zelfrijdende auto’s of bijvoorbeeld het energieverbruik van datacenters drastisch kunnen verlagen.

In lijn met Europese ambities technologiesector

De investeringen in de zogenoemde deep tech-bedrijven (kennisintensieve start-ups) zijn in lijn met de Europese Chips Act, waarmee Brussel het concurrentievermogen in de halfgeleiderindustrie wil versterken door de subsidiëring van de eigen chipindustrie. Om hun concurrentiepositie wereldwijd te kunnen verzilveren, hebben veelbelovende scale-ups dringend behoefte aan opschaling en daarvoor zijn overheidssubsidies alleen niet voldoende.

“Beide deep tech-bedrijven hebben de techniek in huis om de volgende stap in de Wet van Moore te zetten en bieden daarmee oplossingen aan veel van onze wereldwijde halfgeleiderbedrijfs-klanten,” zegt Daniël Citroen, Sectorspecialist Technologiebedrijven bij ING. “Conventionele technologie heeft zijn grenzen bereikt,” vervolgt Citroen. “Om de energietransitie verder te helpen is het van belang dat chips energiezuiniger en sneller worden. Dat kan door de transistors op een chip kleiner te maken, waar Nearfield Instruments een belangrijke schakel in is, of door middel van fotonische chips, die SMART Photonics produceert. ING vindt het versnellen van de verduurzaming belangrijk en met deze investeringen ondersteunen we deze ontwikkeling.”

