ING lekker laten gaan

ING steeg gisteren met 3,2% tot 12,11 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel sterker zoveel steeg was op 27 september, toen de stijging 4.51% was. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn.”

ING is een geweldig aandeel (geweest) met een winststijging van 59% op YTD-basis. Een stijging richt de oude top van 16 euro in 2017 mag geen al te groot probleem zijn, tenzij diep in het resultaat wordt gegraaid om voorzieningen te treffen in coronatijd.

Een stijging naar 16 euro mag geen al te groot probleem zijn, omdat dat niveau redelijk overeenkomt met de boekwaarde.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16841 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht