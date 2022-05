ING: ‘Vertrouwen beleggers daalt verder’

Het beleggersvertrouwen in mei is met 73 punten gedaald ten opzichte van de 80 punten in april. Deze daling past in de trend van zorgen over de economische situatie in Nederland, de aanhoudende geopolitieke spanningen en de stijgende inflatie. Ook zagen de beleggers afgelopen maand een waardedaling van hun portefeuille.

Het beleggersvertrouwen blijft onverminderd laag. De oorlog in Oekraïne heeft volgens 37% van de beleggers nog steeds de grootste invloed op de beurskoers, ook al is dit iets minder ten opzichte van april: 40% van de beleggers zag het toen als de grootste factor. Op plek twee staat de ontwikkeling van de wereldeconomie: 22% van de beleggers denkt dat dit van invloed is op de beurs. De stijgende inflatie staat op plek drie. Hiervan denkt 19% dat het invloed heeft op de beurs.

De daling van vertrouwen is ook terug te zien in de AEX-index. De index van afgelopen maand schommelde tussen de 666 en 706. Dit is een stuk lager dan de verwachte AEX van 754 die beleggers in februari 2022 voorspelden. Voor de maand augustus verwachten de beleggers een AEX van 675, wat weer lager is dan de voorspelde index voor juli (709).

Rendement

Mei was een slechte maand om rendement te behalen. De meeste beleggers (61%) zagen de waarde van hun beleggersportefeuille dalen. Dit is een fors verschil ten opzichte van april, toen 47% van de beleggers de waarde zag dalen. Maar liefst 40% van de beleggers heeft verlies geleden. In april was dat nog 30%. De beleggers die wel winst behaalden, haalden vaak niet meer dan 4% rendement. De beleggers denken dat Royal Dutch Shell het meest kansrijke AEX-bedrijf in mei is om rendement te behalen (14%), gevolgd door ASML (10%). ING Group staat, net als in april, op de derde plek (6%), op de hielen gevolgd door Ahold Delhaize (5%). Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Dat Shell na jaren onder beleggers weer populair is, zal te maken hebben met de koersontwikkeling. Met een rendement van ruim 40% presteert het aandeel dit jaar het beste van alle AEX-aandelen.”

Beleggersprofiel

In de maand mei handelde de helft van de beleggers zelf (53%). 35% belegt in beheer en 12% belegt met advies. Hiervan hebben de meeste beleggers een gemiddeld risicoprofiel (64%). Eén op de vijf heeft een offensief risicoprofiel en 16% een defensief profiel. De grootste groep (34%) belegt niet met een concreet doel. De beleggers die wel met een doel beleggen, beleggen vooral voor een aanvulling op toekomstig inkomen (24%), of om eerder te kunnen stoppen met werken (14%). De portefeuille van de beleggers bestaat vooral uit beleggingsfondsen (42%), individuele aandelen (32%) en ’ETF’s (10%).

Duurzaam beleggen

Bijna de helft van de beleggers is van mening dat duurzaam beleggen minder oplevert dan niet-duurzaam beleggen (47%). Vier op de tien beleggers denkt dat duurzaam beleggen hetzelfde rendement oplevert en 13% denkt dat duurzaam beleggen juist meer rendement oplevert dan niet-duurzaam beleggen. Homan: “Deze laatste groep heeft gelijk als je naar de afgelopen jaren kijkt. Duurzame beleggingen deden het inderdaad beter. Dit jaar is het echter andersom, duurzame beleggingen blijven juist achter bij de brede markt.”

Een kleine groep beleggers (11%) zegt beleggingen te willen verkopen om bijvoorbeeld hun huis te verduurzamen. Het grootste deel zegt dit met spaargeld te willen doen (56%). Als verduurzaming geld oplevert omdat bespaard wordt op de gasrekening, zegt 26% dat zij dit vrijgekomen geld willen gaan beleggen. Vier op de tien zegt dit geld te willen sparen.

Inflatie

De inflatie in Nederland blijft ook deze maand stijgen. Iets minder dan de helft (40%) van de beleggers denkt dat de inflatie in 2023 iets lager zal zijn dan het op dit moment is, 6% denkt zelfs dat dat fors lager zal zijn. Maar nog steeds verwacht één op de drie beleggers dat de inflatie in 2023 juist verder zal stijgen.

Vakantiegeld

In mei krijgen veel Nederlanders vakantiegeld. Het grootste deel van de beleggers (32%) zegt dat ze hun vakantiegeld besteden aan leuke dagjes uit, vakantie of andere recreatie activiteiten. 19% zet het vakantiegeld op een spaarrekening en 8% wil het vakantiegeld gaan beleggen. Het merendeel van de beleggers (61%) zegt ook dat zij hun vakantiegeld niet anders zullen uitgeven dan andere jaren ondanks de hoge inflatie.

Cryptocurrencies of traditioneel beleggen

Beleggen in cryptocurrencies is ook in mei niet populair. 83% van de beleggers zegt dat zij liever in traditionele aandelen of fondsen willen beleggen dan in cryptocurrencies als ze 10.000 euro meer te besteden hadden. In april gaf 81% aan liever traditioneel te beleggen.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht