Bert Colijn (ING): ‘Waar ligt de piek van de inflatie’

Aanbodsproblemen nemen af nu de economie aan het afkoelen is. Daarmee lijkt de inflatiepiek in zicht te komen. Voor de ECB is dat nog lang niet genoeg om victorie te kraaien en daarom verwachten wij ook volgende week een renteverhoging van liefst 0,75%. De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

De inflatie is sinds begin 2021 hard aan het stijgen. Waar de inflatie in december 2020 nog -0,3% was in de eurozone, is deze inmiddels tot 9,9% gestegen. De vraag is of meerdere momenten in de afgelopen twee jaar van stijgende inflatie geweest of de piek inmiddels bereikt was. Iedere keer bleek dat aanbodschokken voor verdere stijgingen zorgde. Denk hierbij aan de energiecrisis als voornaamste factor, maar ook de tekorten aan inputs, containers, etc., hebben hieraan bijgedragen. Het voelt daarom ongemakkelijk om een harde verwachting uit te spreken over wanneer de piek in inflatie nu eindelijk bereikt zal zijn. Zelfs de ECB geeft aan dat voorspellingen in de huidige crisis keer op keer verkeerd gebleken zijn. Toch beginnen de problemen in de waardeketen af te nemen en is ook de energieprijs aan het dalen. Loongroei stijgt wel, maar komt nog niet in de buurt van de huidige inflatieniveaus. Zou het dan toch…?

Waardeketens

Om met de problemen in de waardeketen te beginnen: daar begint veel verlichting te komen. Zeker ten opzichte van een jaar geleden is het momenteel een minder groot probleem voor bedrijven. Dit komt doordat aanbod van bijvoorbeeld containers en computerchips vergroot is, maar ook omdat de vraag naar goederen minder wordt nu de consument voorzichtiger wordt (en ook nog eens minder van zijn bestedingen naar goederen laat gaan nu restaurants en hotels weer beschikbaar zijn). Zo zijn de voorraden van computerchips in Zuid-Korea bijvoorbeeld flink gestegen in de afgelopen maanden en zien we ook dat de prijzen van containers wereldwijd scherp aan het dalen zijn. Voor sommige routes – denk aan China naar de Amerikaanse westkust – is de prijs zelfs alweer terug op het niveau van voor de crisis.

Energiecrisis

Dan de energiecrisis: in augustus bereikte de gasprijs nog een nieuw recordniveau van 322 euro per megawatt uur, maar sindsdien is de gasprijs scherp gedaald. De gasvoorraden zijn in Europa bijna volledig gevuld in aanloop naar de winter en vanwege het milde herfstweer worden deze voorraden nog maar nauwelijks aangesproken. Zo liggen er voor de kust van Spanje inmiddels tientallen schepen met LNG die hun lading niet kwijt kunnen en dat heeft flinke impact op de prijs. Deze is tot onder de 70 euro per megawatt uur gedaald en daarmee zien we voor het eerst sinds begin 2021 dat de prijs van gas een jaar geleden hoger was dan nu. Ook de olieprijs blijft op een dalende trend, al gaat dit mede dankzij het OPEC-akkoord om het aanbod te beperken een stuk minder hard.

Toch is het te vroeg om victorie te kraaien. Het blijft lastig te bepalen wanneer de hoge gasprijzen van deze zomer naar de consument zijn doorgeprijsd en ook de hogere energiekosten voor bedrijven moeten zich voor een gedeelte nog naar hogere consumentenprijzen vertalen. Ook is de onzekerheid met betrekking tot levering van gas in de komende maanden en de temperatuur in de winter een factor die prijzen weer snel omhoog zouden kunnen stuwen. De inflatie lijkt de komende maanden dus nog steeds erg onder invloed van hoge energiekosten te blijven en daarmee zeer moeilijk te voorspellen wanneer en hoe hoog de piek uiteindelijk precies is.

Extremen

Als extremen in de energieprijs zoals in augustus echter uitblijven en een mogelijk prijsplafond wat nu in Brussel besproken wordt ingevoerd, is een piek in inflatie niet ver weg. De meeste analisten – inclusief die van de ECB, al hebben ze daar zelf dus tegenwoordig minder vertrouwen in – hebben voor volgend jaar een scherpe daling voorspeld. Zo is het huidige inflatiecijfer onacceptabel hoog, maar zijn er toch eerste tekenen zichtbaar dat de inflatie volgend jaar de daling dan eindelijk inzet. Waar nu uitgekeken wordt naar de inflatiepiek, wordt straks de grote vraag of inflatie terugkeert naar rond de 2% of dat deze hoger blijft. Daar is de ECB nog niet gerust op en daarom verwachten wij ook volgende week weer een sterke rentestijging van 0,75% bij de ECB-vergadering in Frankfurt.

