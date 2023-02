ING: waarom beleggers moeten afwachten

ING is na de publicatie van de cijfers met 5,2% gedaald naar 12,70 euro. Niet omdat de cijfers tegenvallen, maar doordat er domweg even geen ruimte is voor een stijging.

Het afgelopen kwartaal steeg de nettowinst met 15% tot 1,1 miljard euro. De winst voor belastingen steeg met 29%. Mooie cijfers die in lijn liggen met de verwachtingen. De bank profiteerde van een toename van de rentebasten van 3,3 tot 3,9 miljard euro en aanwas van nieuwe klanten met 4%.

Charttechnisch was het aandeel de afgelopen tijd al opgelopen tot bovenin de bandbreedte bij een hoge RSI (overbought). Bovendien bestaat het gevaar van een dubbele top als in 2009/2011 en in 2015/2017. De vorige belangrijke top lag in 2021. Afwachtend kan dus geen kwaad.

