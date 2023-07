Inktcartridges van een huismerk: verstandige aankoop of niet?

Printers zijn tegenwoordig eigenlijk helemaal niet zo duur, zeker niet gezien alle opties die erop zitten. Dat heeft te maken met het feit dat printerfabrikanten leunen op de verkoop van inktcartridges voor hun printers. Daarom maakt men ook specifieke cartridges die alleen in bepaalde printers passen. Toch zijn er ook veel huismerkcartridges in omloop die die officiële inktcartridges kunnen vervangen. Voor sommigen blijft dat een spannende aankoop. Werkt het wel goed genoeg en overleeft de printer het? We bespreken in dit artikel hoe het kan dat die voordelige printerinkt bestaat en of het een verstandige keuze is om voor huismerkinktcartridges te gaan of niet.

Hoe kan huismerkinkt goedkoper zijn?

Het prijsverschil tussen huismerkcartridges en officiële inkt cartridges van de printerfabrikant is vaak behoorlijk groot. Hoe is dat mogelijk, als de productiekosten waarschijnlijk niet heel erg van elkaar verschillen? Hierbij speelt het verdienmodel een grote rol. Printerfabrikanten verdienen eigenlijk vooral op de doorlopende verkoop van inkt voor hun apparaten. Daar moest de echte winstmarge behaald worden, want de printer zelf is in feite slechts het lokkertje. Bij huismerkcartridges ligt dit niet zo, dat is gewoon een product waarop een redelijke marge behaald moet worden. Dat maakt ze dan ook zo interessant voor zij graag geld willen besparen.

Hoe zit met de kwaliteit van de inkt?

Het is heel begrijpelijk dat je nu denkt: maar is het niet gewoon kwalitatief een inferieur product ten opzichte van de inktcartridges van de printerfabrikant, zo’n huismerkinktcartridge? Hier is uiteraard onderzoek naar gedaan, en wel door de Consumentenbond. Die constateert dat de officiële cartridges inderdaad doorgaans de beste kwaliteit afdrukken opleveren, maar tegelijkertijd concludeert men ook dat de afdrukken die met een huismerkcartridge gemaakt zijn er ook gewoon goed uitzien. Van een aanzienlijk verschil in kwaliteit is dus geen sprake. Wel kan het geen kwaad om het huismerk in kwestie te onderzoeken dor te googelen naar ervaringen van anderen ermee.

Krijg je stiekem minder inkt?

Als de kwaliteit niet aanmerkelijk minder is, word je dan niet bedonderd met de hoeveelheid inkt in de cartridges? Sommige mensen denken dit, maar feit is dat je de inhoudsmaat gewoon kunt opzoeken om te verifiëren hoeveel inkt er in de cartridge zit. In de praktijk is zelfs het tegenovergestelde het geval: het zijn juist de officiële cartridges waar vaak relatief weinig inkt in zit, zodat je zo snel mogelijk weer een nieuwe moet kopen. Dat is immers het verdienmodel van de printerfabrikant. De inhoud van de cartridge is dus zeker geen reden om af te zien van huismerkinktcartridges.

Is het wel veilig voor je printer?

De belangrijkste vraag om te stellen is echter hoe veilig het is voor je printer om er iets anders dan de officiële cartridge in te stoppen. Consumenten zijn hier nog wel eens huiverig voor omdat de printerfabrikant ervoor waarschuwt om geen niet-officiële cartridges in de printer te gebruiken. Vervolgens staat er vaak ook nog eens disclaimers op verpakkingen van huismerkcartridges over dat men niet verantwoordelijk is voor een eventuele slechte afdrukkwaliteit of blijvende schade aan de printer. Feit is dat bij veel huismerkvarianten er nog nooit schade aan de printer gemeld is. Wederom is het dus vooral verstandig om even te googelen naar de ervaringen met het huismerk in kwestie.

Neem je een risico als je een huismerkcartridge aanschaft en in je printer stopt? Wellicht, maar erg groot is het risico niet. Zeker als je je huiswerk gedaan hebt en je hebt ingelezen op de ervaringen met de cartridges in kwestie. Als die niet slecht zijn, is er weinig reden om extra geld uit te geven aan de officiële inktcartridges van de printerfabrikant. Al kan dat ervoor zorgen dat je volgende printer misschien een stuk duurder wordt, tenminste, als veel mensen dezelfde keuze maken.

