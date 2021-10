Intel, Microsoft en China

Het gaat met vallen en opstaan, maar uiteindelijk zal China haar eigen chip hebben ontwikkeld. Intel zal het steeds moeilijker krijgen. En Microsoft?

Het zit Intel niet mee. De onderneming publiceerde weinig inspirende cijfers over het derde kwartaal met een winst per aandeel van 1,71 dollar. In het vierde kwartaal zal deze dalen naar 0,90 dollar per aandeel, beduidend lager dan de raming van analisten van 1,02 dollar.

De problemen bij Intel zouden wel eens veel structureler kunnen zijn dan nu gedacht. Natuurlijk heeft de onderneming last van stagnaties in aanvoerlijnen. Zorgelijker is dat de onderneming de ontwikkelingen van anderen als AMD en Nvidia niet kan bijbenen. Apple heeft al z’n eigen processoren. China is in de race om zelf chips te kunnen maken. Dat kost veel tijd en geld. Uiteindelijk is het de onderneming ook gelukt om zelfs raketten en ruimtereizen te kunnen ontwikkelen. Doel is om niet afhankelijk te zijn van anderen. Europa wakker worden!!!

Intel

Het aandeel Intel zullen we nog niet afschrijven. De koersdaling is nog niet voorbij. De lage koers/winstverhouding van 11 is geen koop- maar waarschuwingssignaal na de koersval vrijdag van 11,7% naar 49,46 dollar. Iets beneden de 45 dollar ligt een historische steun. Deze is net zo zacht als verse roomboter uit de koelkast.

Microsoft

Het is niet ondenkbaar dt het gebrek aan vertrouwen in Intel een negatieve impact heeft op Microsoft, dat op 309,16 dollar bijna 39 keer de winst noteert. Microsoft is veel te afhankelijk van de chips van Intel. PC’s worden in toenemende mate smartphones met een groot scherm en bijpassend toetsenbord. Er zal snel iets moeten gebeuren, anders zouden activistische aandeelhouders wel eens kunnen roepen om een opsplitsing van het bedrijf. Een kentering van het sentiment kan snel leiden tot een koerscorrectie van 80-90 dollar. Wat kun je anders verwachten na een bijna parabolisch verloop van de koers?

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

