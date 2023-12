Investeren in een kansrijke food-startup

Op vrijdag 15 december wordt de online BeleggersFair Kennis Update georganiseerd. De food-sector ontwikkelt zich razendsnel. Waar liggen de kansen en hoe speelt u hier als belegger succesvol op in? Dat hoort u tijdens deze online masterclass, verzorgd door Wrapid-CEO Maurice Vollebregt.

Ondernemer Maurice Vollebregt is heden ten dage vooral bekend als tv-producent en host van de zakelijke talkshow Ondernemerslounge op RTLZ, maar hij is ook CEO van de innovatieve food start-up Wrapid B.V. Dit bedrijf ontwikkelt een (juridisch beschermde) wrap / tortilla met een bodem.

Masterclass: Investeren in een kansrijke food-startup

Tijd: 12.15 uur

Spreker

Maurice Vollebregt

CEO Wrapid B.V.

De in 1985 geboren ondernemer Maurice Vollebregt is heden ten dage vooral bekend als tv-producent en host van de zakelijke talkshow Ondernemerslounge op RTLZ, maar hij investeert zijn tijd, geld en energie ook graag in kansrijke start-ups en scale-ups. Van één van deze veelbelovende ondernemingen, de innovatieve food start-up Wrapid B.V., is Vollebregt momenteel ook CEO.

Begin 2023 nam hij – met een groepje investeerders – met investeringsmaatschappij Groeikapitaal B.V. een meerderheidsbelang in dit bedrijf dat een (juridisch beschermde) wrap / tortilla met een bodem ontwikkelt en in de markt zal zetten. Ook zorgde hij ervoor dat Wrapid, ten behoeve van haar (verdere) financiering, genoteerd is aan Bondex, onderdeel van de MKB-beurs Nxchange.

