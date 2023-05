Investeren in een te verhuren pand is aantrekkelijk

Een woning of appartement voor de verhuur kan een lucratieve investering zijn. Op twee manieren kun je namelijk rendement maken en het risico kan beheersbaar blijven. Er blijft namelijk ook nog de volgende tien jaren een tekort aan woonruimte. Hoe regel je de financiering?

Het kopen van een woning of appartement voor de verhuur is een manier van investeren die wel de nodige aandacht van je vergt. Zeker als de woning of het appartement ook nog grondig verbouwd moet worden. Zodra het huis klaar is voor de verhuur, is het niet zo bewerkelijk meer. Doordat je op twee manieren rendement maakt en ook nog afbetaalt op de hypotheekschuld, gaat het opbouwen van kapitaal nog sneller.

Hoe maak je rendement?

De verhuur levert je maandelijks rendement op. Als je het goed doet, is de huur hoger dan jouw maandlasten. De huuropbrengsten zijn de eerste manier om rendement op te bouwen. De tweede manier is het opbouwen van een overwaarde. Dit ontstaat door aflossingen en door de eventuele waardestijging.

De overwaarde van je eigen woning herfinancieren

Een tweede woning kopen kun je gedeeltelijk financieren met een hypotheek. Je moet altijd eigen geld achter de hand hebben voor het betalen van een deel van de koopsom en voor het betalen van de kosten. In plaats van kapitaal kun je er ook voor kiezen om je eigen woning te herfinancieren. Hierbij neem je een extra hypotheek op je huis. Het vermogen dat hierdoor vrijkomt, investeer je in een tweede woning of appartement.

Gaat een hypotheek voor de tweede woning lukken?

Er zijn veel mogelijkheden om een hypotheek voor verhuur woning te krijgen. Kies wel voor de juiste geldverstrekker, want niet alle banken gaan ermee akkoord dat je de gekochte woning gaat verhuren. Ook zitten er grote verschillen in hypotheekrentes en voorwaarden. Ga ook na wat de verhuurhypotheek rente is, dan krijg je grip op je maandlasten.

Wat zijn aandachtspunten voor de financiering van je woning voor de verhuur?

De hypotheekrentes zijn gemiddeld hoger voor een zogenaamde verhuurhypotheek. Toch valt het mee als je kritisch kijkt. Wat zijn andere belangrijke punten waar de meest ideale hypotheek aan moet voldoen?

Om de kosten laag te houden, kun je een groot deel aflossingsvrij houden. Hierdoor kun je zelf bepalen wanneer je hoeveel afbetaalt op de hypotheekschuld;

Let op de voorwaarden voor het extra aflossen op de hypotheek. Door ruime aflosmogelijkheden blijf je flexibel;

Kies voor het platform Mogelijk. Hier gaan ze vooral uit van de waarde van het object in plaats van jouw inkomen. Uiteraard moet je de kosten wel kunnen dragen, maar de focus ligt op de waarde van het onderpand.

Wil je vermogen investeren in vastgoed? Zoek eerst een pand dat geschikt is voor de verhuur in een gewilde buurt. De volgende stap is het uitvoeren van een quickscan om te ervaren wat de mogelijkheden zijn en om te zien welke maandlasten eruit voortkomen.

