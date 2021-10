Investeren met een klein bedrag

Tegenwoordig is beleggen voor iedereen mogelijk. Ook als je een kleine beurs hebt, kun je ervoor kiezen om een deel van je geld te investeren. Lees snel verder om er achter te komen hoe je kunt investeren met een klein bedrag.

Vroeg beginnen met beleggen

Bij beleggen is het belangrijk dat je uitgaat van resultaat op de lange termijn. Des te eerder je begint met beleggen, des te beter. Ook als je slechts een klein bedrag investeert. Je geld krijgt de tijd om te groeien en vanwege het rente-op-rente-effect groeit het door jou geïnvesteerde bedrag steeds verder. Door maandelijks een klein bedrag in te leggen op jouw beleggingsrekening doe je rustig ervaring op en daarnaast spreid je op deze manier jouw inleg. Hierdoor minimaliseer je het risico van beleggen.

Beleg altijd alleen met geld dat je kunt missen. Hou je momenteel haast niets over na het betalen van de vaste lasten? Kijk dan of er winst te behalen valt door bijvoorbeeld te kiezen voor de goedkoopste zorgverzekering en door over te stappen van telecomaanbieder. Elke euro die jij in weet te leggen krijgt zo de kans om meer waard te worden.

Zelf beleggen of laten beleggen

Ook als je slechts enkele tientjes per maand inlegt heb je de keuze tussen zelf beleggen of laten beleggen. Zelf beleggen is over het algemeen goedkoper en geschikt voor wie zelf tijd en moeite wilt stoppen in het investeren. Je moet dan zelf de koersen in de gaten houden en je verdiepen in de bedrijven of fondsen waarin je wilt investeren. Als het je aan tijd of kennis ontbreekt of wanneer je de stap om zelf te gaan beleggen te groot vindt, kun je ook laten beleggen.

Periodiek beleggen, zoals eens per week of maand, maakt de stap om te beginnen nog kleiner. Door elke maand geld in te leggen spreid je ook nog eens het risico. Let wel goed op de kosten als je belegt met kleine bedragen. Deze kosten gaan ten koste van jouw rendement en dit is een factor die in hoge mate bepaalt of je jouw beleggingsdoel haalt. Door aanbieders te vergelijken op kosten kun je gemakkelijk de meest geschikte partij uitzoeken. Voor de kleine belegger zijn partijen die vaste kosten hanteren in verhouding erg duur.

Online broker

Over het algemeen zijn online brokers zeer voordelig en kun je zelf kiezen waarin je jouw geld belegt. Bekende online brokers zijn DeGiro, eToro en BUX ZERO. DeGiro staat bekend om de lage prijzen, maar kan diensten zo goedkoop aanbieden door orders door te verkopen. Verdiep je van tevoren dus goed in de verschillende aanbieders. Via het handelsplatform of de app van de broker kun je zelf online beleggen in aandelen, fondsen of opties. Het valt aan te raden om te starten met een gratis demo account om te oefenen met beleggen en ervaring op te doen.

