Investeren met een letselschade vergoeding, is dat verstandig?

Dagelijks gebeuren er ongelukken. Kijken we naar de ongevalscijfers in het verkeer, dan zien we dat in het 3e kwartaal van 2022 er maar liefst ruim 25% meer verkeersongevallen plaatsvonden dan in het 3e kwartaal over 2021. En door de het grote personeelstekort in diverse sectoren is de werkdruk enorm toegenomen. Werkgevers maken zich hier enorm zorgen om daar een hoge werkdruk kan zorgen voor een bedrijfsongeval en dus ook nog meer uitval van medewerkers.

Maar wat nu als je zelf slachtoffer bent van een aanrijding of bedrijfsongeval? Dan kun je in Nederland gratis een letselschade advocaat inschakelen. Bijvoorbeeld een letselschade advocaat in Amsterdam bij een aanrijding op de A10 of een letselschade advocaat in Rotterdam bij een bedrijfsongeval in de haven.

Een letselschade vergoeding ontvangen

Ben je aangereden of heb je letsel door een bedrijfsongeval opgelopen, dan kun je een schadevergoeding eisen. Deze schadevergoeding kan enorm op lopen, bijvoorbeeld bij blijvende arbeidsongeschiktheid. Want dan wordt ook de toekomstig letselschade doorgerekend. Daarom kan een schadevergoeding bij letselschade oplopen tot honderdduizenden Euro’s. Nu de rente nog steeds nihil is, doet de vraag zich voor of je kan investeren met de letselschade vergoeding. Hier komen regelmatig vragen over. Wat zijn de opties en wie kan je hierbij adviseren?

Investeren met een letselschade vergoeding

De rente is laag en de inflatie enorm, het geld wordt dus steeds minder waard. Met name met betrekking tot een schadevergoeding die ziet op de toekomst kan investeren dan aanlokkelijk klinken. Maar er zitten ook gevaren aan!

Ga je investeren in aandelen of in andere risicovolle investeringen, dan is de kans aanwezig dat je het geld kwijtraakt. Daarbij is het van belang om te weten dat het hier wel gaat om een schadevergoeding en niet om “extra” geld dat niet nodig is, geen bijzonder essentieel doel heeft. Bij een schadevergoeding is dit anders. Maar hoe dan om te gaan met de lage rente en hoge inflatie? Want de schadevergoeding wordt steeds minder waard?

Uiteraard houdt een goede letselschade advocaat bij het regelen van een letselschade zaak altijd rekening met het feit dat de rente laag is en de inflatie hoog. Bij het kapitaliseren van de schade dient dit in de berekening te worden opgenomen.

Dus een letselschade vergoeding niet investeren?

Het investeren van een letselschade vergoeding is zeker wel mogelijk, maar doe dit altijd in overleg met een financieel expert. Een goede letselschade advocaat zal u hier ook naar doorsturen als u een hoge schadevergoeding ontvangt.

Er zijn voorbeelden van letselschade slachtoffers die de hypotheek van het huis deels aflossen met een schadevergoeding zodat ze minder vaste lasten hebben en dus meer te besteden hebben of kunnen sparen voor de toekomst. Maar ook andere vormen van investeren zijn mogelijk. Doe dit alleen nooit op eigen initiatief maar win altijd advies in van een financieel expert en laat je goed informeren over de risico’s van investeren.

