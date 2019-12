Binckbank: Is beleggen iets voor mij?

Voor beleggers was 2019 een mooi jaar, met op de beurzen winsten van 20 procent en meer. Zeker nu de rente zo laag is lijkt beleggen aantrekkelijk. Maar is beleggen voor iedereen geschikt? En wat zijn de risico’s? Saskia Klep, directeur van BinckBank, geeft antwoord op tien belangrijke vragen.

Waarom doet de beurs het zo goed?

De beurs wordt door heel veel factoren beïnvloed en blijft daardoor moeilijk te voorspellen. Maar dat 2019 voor beleggers een mooi beursjaar is valt niet te ontkennen. De AEX had zelden zo’n sterke peri­ode en staat nu op het hoogste punt sinds 2001. Beursexperts geven hiervoor meerdere verklarin­gen, waarbij vooral de blijvende economische groei en de zeer lage rente vaak worden genoemd.

Wat moet ik doen? Beleggen of sparen?

Historische cijfers wijzen uit dat beleggen over een langere termijn positieve én ook hogere rendementen oplevert dan sparen. Vooral wanneer je vermogen wilt opbou­wen voor later is beleggen dus een goede keuze. Plus, op dit moment kost sparen in feite geld. Met een rente van nul ga je er na inflatie en belasting op achteruit. Besef tegelijk wel dat bij beleggen nooit garanties voor dat extra rendement kunnen worden gegeven. Je zult altijd ook rekening moeten houden met risico’s. Je beleggingen kunnen ook minder waard worden. Daarom is het belangrijk ook altijd een buffer aan spaargeld aan te houden.

Gaan Nederlanders ook meer beleggen?

In de crisisjaren en door de financiële proble­men die dit voor gezinnen opleverden, daalde het aantal beleggers in Nederland enige tijd. De afgelopen jaren is er echter sprake van een gestage groei.

Maar eigenlijk beleggen nog altijd veel te wei­nig gezinnen. Elke maand komen er nu enkele duizenden beleggers bij. Op dit moment telt Nederland ongeveer anderhalf miljoen beleg­gende huishoudens.

Hoe is die groei te verklaren?

Dat de beurs het al een aantal jaren goed doet speelt uiteraard mee en trekt nieuwe beleggers aan, waar­onder ook meer jongeren en vrouwen. En natuurlijk de lage rente, waardoor een spaarrekening nu niets oplevert en beleggen juist aantrekkelijker wordt. Daarnaast spelen ook andere zaken een rol. Beleggen is de afgelopen jaren – onder meer door automatisering en slimme apps – veel eenvoudi­ger geworden. Tegelijkertijd is vermogensopbouw voor steeds meer Nederlanders noodzakelijk is geworden.

Waarom is vermogensopbouw belangrijk?

De afgelopen jaren is er – vooral door toe­doen van de overheid – veel veranderd op het gebied van pensioenen en de arbeidsmarkt. We moeten langer werken en steeds minder Nederlanders bouwen automatisch een goed aanvullend pensioen op. Vooral flexwerkers en zzp’ers zullen hier echt zelf voor moe­ten zorgen. Maar ook Nederlanders met een vaste baan die straks een paar jaar eerder wil­len stoppen met werken, op latere leeftijd een extra potje geld voor leuke dingen willen of bijvoorbeeld hun hypotheek willen aflossen.

Is beleggen niet te ingewikkeld?

Vroeger was het niet eenvoudig om te star­ten, maar tegenwoordig kan eigenlijk ieder­een beleggen. Het is gewoon makkelijker geworden. Het opbouwen van vermogen gaat steeds meer via zogenaamde ETF’s, waarmee je geld automatisch gespreid belegd wordt en dagelijks de beursindex volgt. Je hoeft dus niet zelf continu de beurzen in de gaten te houden en je erin te verdiepen. Daarnaast gaat beleggen ook steeds meer automatisch. Geld dat – eenmalig of periodiek – op een beleggingsrekening wordt ingelegd, wordt door ons automatisch belegd op basis van vooraf doorgegeven persoonlijke voorkeuren. Je hebt daar dus zelf in feite geen omkijken meer naar.

Hoe wordt mijn geld dan belegd?

Door vooraf onder meer aan te geven hoe­veel geld je maandelijks wilt beleggen, wan­neer je dit geld weer nodig hebt en hoe­veel – of hoe weinig – risico je daarbij wilt nemen. Op basis daarvan wordt het geld belegd in een mix van aandelen en obli­gaties. En ook in de jaren daarna blijft dit steeds zo goed mogelijk geïnvesteerd vol­gens deze opgegeven persoonlijke wensen en doelen. Daar houden we ons strikt aan.

Maar daarvoor heb ik eerst een flink geldbedrag nodig?

Nee hoor, automatisch periodiek beleggen kan via Binck Forward al vanaf 10 euro per maand. Als je dit een groot aantal jaren ach­tereen blijft doen, zul je zien dat je op termijn een mooi vermogen kunt opbouwen.

Ik zou best willen. Maar zul je dan niet net zien dat de beurs volgend jaar weer omlaaggaat?

Dat risico bestaat met beleggen altijd. Maar feit blijft dat op langere termijn betere ren­dementen worden behaald dan met sparen. Dat wijzen historische cijfers uit. Natuur­lijk zitten daar ook mindere beursjaren tus­sen. Daarom benadrukken wij ook altijd dat bij beleggen en vermogensopbouw vooral ook geduld en een lange adem belangrijk is. Spreid je beleggingen en investeer voor een lange periode! Dan verklein je deze risico’s en laat je vooral de tijd voor je geld werken. En zo heb je meer kans op een mooi rende­ment.

Waarom zou ik dan voor BinckBank moeten kiezen?

Bij BinckBank roepen we niet voor niets dat we ‘gek op beleggen’ zijn. We doen dus bewust niet aan hypotheken, verzekeren en kredieten. Wij waren het die in 2000 de beleggersmarkt openbraken voor de kleine belegger. Met veel lagere tarieven en volledig online beleggen via een prach­tig platform. Voor kleine & grote vermogens en voor actieve & passieve beleggers. Ook twintig jaar later zijn wij nog steeds de enige echte en grootste beleggersbank van Nederland.

