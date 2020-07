Is IBM een verborgen goudmijn?

IBM begint zich te herstellen van de negatieve reactie op de kwartaalcijfers. De koers staat 4,4% hoger op 126,06 dollar.

De koersstijging heeft niets te maken met de kwaliteit van de cijfers, maar mee het feit dat ze beter zijn dan analisten hadden geraamd. IBM is een bedrijf dat thuishoort in de nieuwe economie maar vroegtijdig oud is geworden.

Het geschoonde resultaat daalde met 31% bij een daling van de omzet met 5%. De omzet uit clouddiensten steeg met slechts 3%, wat als een aanfluiting kan worden gezien. Cloud is een sterk groeiende markt. 3% groei is bijna lachwekkend. De winst per aandeel van 2,18 dollar is hoger dan de raming van 2,07 dollar.’

IBM had in het verleden alles om het te kunnen maken op gebied van hardware, cloud en consultancy. Arrogantie heeft IBM de das omgedaan, waardoor Microsoft en Amazon de onderneming als een haas de schildpad voorbij zijn gerend.

Achterstand geeft te denken

De opgelopen achterstand komt ook tot uitdrukking in het aantal keren dat de omzet voor het aandeel IBM wordt betaald: 1,5 keer tegen 13,0 keer voor Microsoft. Op andere terreinen scoort IBM beter dan Microsoft: IBM noteert 12x de winst en Microsoft 30x, de marktkapitalisatie van IBM staat ongeveer een derde beneden de ondernemerswaarde terwijl voor Microsoft beide waardes vrijwel gelijk zijn.

Wie weet gaat het roer om bij IBM. Wie weet verdwijnt daardoor de waarderingsachterstand op Microsoft. Wie weet is de nieuwe CEO Arvind Krishna in staat om van IBM een goudmijn te maken voor beleggers.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15108 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht