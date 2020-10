Is RD Shell te arrogant om te willen veranderen?

RD Shell kan niet snel en hard genoeg ingrijpen om een einde te maken aan de druk op de aandelenkoers.

Gisteren daalde het aandeel met nog eens 1,3% naar 10,78 euro. Sinds 1989 – het moment dat de datareeks van Refinitiv begint – heeft de koers niet zo laag gestaan.

Natuurlijk speelt de daling van de olieprijs de onderneming parten. In de afgelopen 12 maanden is Brent met 27% gedaald. De koers van het aandeel daalde echter met 59%. Er is dus meer aan de hand. De voordehand liggende gedachte is dat de onderneming is ‘overvallen’ door de versnelling van het naderend eind van het gebruik van fossiele brandstof door de coronacrisis.

Traag

De onderneming mag worden verweten dat ze erg traag op het veranderingsproces heeft ingespeeld. Het schrappen van het aantal banen met 8% tot 10% om 2,5 miljard dollar kosten te besparen is onvoldoende. Het roer van de onderneming moet om. Beleggers moeten zich afvragen of Shell-ceo Ben van Beurden zich niet te veel laat leiden door aangeleerde MBA-processen en veel te gemakkelijk denkt over de sociale, ecologische een maatschappelijke ontwikkelingen.

Het mes wordt nog niet in de productie gezet. Shell denkt dat olieprijs na de coronacrisis zal herstellen. “Maar ja, je kunt niet plannen op geloof”, zegt een bron binnen Shell tegen het FD. Dat klinkt ogenschijnlijk logisch, maar het kan ook wat weg van een vorm van misplaatste arrogantie door de ogen te sluiten voor de veranderingen waar je als ondernemer mee hebt te maken.

De achting voor het bedrijf staat onder zware druk. Het aandeel is het goudgerande karakter kwijt. Daarmee is niet gezegd dat het geen interessant aandeel is om in te treden. De indicatoren staan laag en de koers staan onderin de bandbreedte.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15344 berichten van Eddy Schekman

3 reacties op “ Is RD Shell te arrogant om te willen veranderen? ”

Terug naar het nieuws overzicht