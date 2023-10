Japanse aandelen een alternatief voor Chinese

De Japanse aandelenmarkt is niet duur en is voor buitenlandse beleggers steeds meer een alternatief voor China, stelt vermogensbeheerder DWS.

De Japanse markt heeft het afgelopen jaar degelijke rendementen laten zien en hield zich goed terwijl andere grote markten verzwakten. En dat is geen verrassing. Vanuit technisch en fundamenteel oogpunt zien Japanse aandelen er goed uit. Voor het eerst in 20 jaar is er eindelijk weer inflatie, maar de 3% tot 4% is niet zoveel dat de centrale bank moet reageren. De Bank of Japan zal voorlopig de enige centrale bank in de G7 zijn die een ruim monetair beleid kan voeren.

Tegelijkertijd duwt de inflatie het nominale bbp fors omhoog: in het tweede kwartaal steeg het 5,1% in vergelijking met vorig jaar, de grootste toename sinds het tweede kwartaal van 2021. Bedrijven hebben hierdoor eindelijk wat ruimte om de prijzen te verhogen en de daaruit voortkomende hogere marges zullen de bedrijfswinsten fors laten stijgen.

De consumptie stijgt ook door opgespaarde reserves tijdens de pandemie en de opleving van het toerisme. Japan is bovendien een goed alternatief voor beleggers die willen meeliften op de Aziatische groei en niet willen beleggen in China.

Is het nog de moeite waard om in Japanse aandelen te stappen na het goede jaar dat deze markt heeft gehad? De MSCI Japan heeft bijna alle winsten die het sinds de lente boekte weer ingeleverd. Een groot deel van de winst kwam voort uit de zwakte van de yen. In euro’s uitgedrukt heeft de index het de afgelopen drie jaar eigenlijk niet veel beter gedaan dan de Europese aandelen en dit jaar juist veel minder goed gepresteerd. We verwachten niet dat de yen verder zal depreciëren en voor buitenlandse beleggers is het juist interessant als een valuta apprecieert.

“Wij denken dat Japanse aandelen fundamenteel aantrekkelijk zijn en niet te duur, zeker niet na de recente correctie. Buitenlandse institutionele beleggers zijn volgens ons nog steeds underweight in Japan, en zullen Japan in toenemende mate als een goed alternatief zien voor China,” zegt Lillian Haan, portefeuille beheerder bij DWS en verantwoordelijk voor Japan. Er is wel een zeker risico, stelt Haan: Als de economische vertraging in de VS of Europa groter is dan gedacht zal de export-georiënteerde en relatief cyclische Japanse aandelenmarkt zeker geraakt worden.

