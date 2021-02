Jasmine Kang (Comgest): ‘Positief op China’

In China is het Jaar van de Os begonnen. De vooruitzichten voor de Chinese aandelenmarkt op de middellange en lange termijn zijn positief. Beleggers moeten echter op hun hoede zijn voor hoge volatiliteit. De Visie van Jasmine Kang, analist/portefeuillebeheerder Comgest Growth China.

Hoewel covid-19 de nieuwjaarsviering waarschijnlijk bescheiden zal houden, is de economische groei in China al terug op het niveau van voor de crisis. In het laatste kwartaal van 2020 is het bbp met 6,5 procent gegroeid op jaarbasis. Hoewel de covid-19-pandemie de Chinese economie niet onberoerd heeft gelaten, geloven wij dat de vooruitzichten voor de Chinese aandelenmarkten op middellange en lange termijn waarschijnlijk positief zijn. Beleggers moeten echter rekening blijven houden met een hoge volatiliteit tot de pandemie definitief achter ons ligt.

De belangstelling voor Chinese aandelen blijft groot. Aandelen van bedrijven op het Chinese vasteland, vooral in de technologiesector, behoorden in 2020 tot de best presterende beleggingen ter wereld, en zullen deze trend naar verwachting in 2021 voortzetten.

China’s transformatie tot een moderne diensteneconomie – met zijn voorlopers op technologie, efficiënte aanpak van de coronacrisis en een groeiende middenklasse – heeft de binnenlandse aandelenmarkt in 2020 gestimuleerd. Het momentum werd daarbij aangewakkerd door bloeiende e-commerce en de geavanceerde elektronische betalingssystemen die China rijk is. De snelle groei van de Chinese middenklasse in het bijzonder is een aanjager van groei geweest. Grote internetgiganten zoals Tencent en NetEase hebben geprofiteerd van hun sterke positie op de Chinese markt voor computergames, vooral tijdens de landelijke lockdown.

Shandong Weigao (medische technologie) illustreert het grote potentieel dat volgens ons in de Chinese markt voor gezondheidszorg schuilt. Hoewel bedrijven als 3SBio (biosimilars) en Samsonite (bagage) vorig jaar weinig groei wisten te realiseren, vanwege kortetermijnproblemen van regelgevende aard en de impact van de pandemie, geloven wij in de kracht van hun marktpositie op de lange termijn.

E-commerce is een belangrijke pijler van de Chinese consumptie. Meer dan 30 procent van de aankopen in het land wordt nu online afgehandeld, het hoogste aandeel ter wereld. Alibaba, de Chinese leider op het gebied van e-commerce, heeft in 2020 weer vele succesvolle innovaties op de markt gebracht, waaronder Taobao Livestreaming, Taobao Deals, Tmall Luxury Pavilion en een door big data aangedreven webfeed voor nieuws. Hoewel China de regelgeving voor de digitale sector waarschijnlijk verder zal aanscherpen, verwachten wij dat de overheid een evenwicht zal zoeken tussen innovatie en regelgeving. Alibaba zal in zijn rol als innovator relevant blijven voor China’s ambitie om een hightechnatie te worden.

Er zijn meer bedrijven in de reële economie die het vermelden waard zijn. SAIC, China’s grootste autofabrikant, zag zijn aandelenkoers stijgen dankzij de eerste tekenen van herstel op de Chinese automarkt. Midea, een bekende producent van verwarming, ventilatie, airconditioning en elektrische apparaten, heeft geprofiteerd van een stijgende binnenlandse consumptie en een sterke export. En de Taiwanese chipmaker TSMC blijft toonaangevend, nu in 2020 duidelijk is geworden dat Intel er niet in is geslaagd om bij te blijven in de race om steeds kleinere chips.

Het Bond Connect-programma heeft de opening van de kapitaalmarkten naar een hoger niveau getild. Buitenlandse investeerders zijn nu goed voor zo’n 10 procent van de marktkapitalisatie van bedrijven op het Chinese vasteland. Zij hebben het afgelopen jaar meer dan 50 miljard dollar ingebracht (en meer dan 330 miljard sinds het Connect-programma in 2014 van start ging).

Met de ondertekening van het zeer belangrijke regionale handelsverdrag RCEP heeft China ook haar invloed in de regio aanzienlijk versterkt. Op de langere termijn zou het handelsverdrag een positieve invloed moeten hebben op de ontwikkeling van Aziatische markten. Met het verdrag schuift het epicentrum van de wereldeconomie nog verder naar het oosten. Voor China, dat wordt gezien als de drijvende kracht achter het verdrag, biedt RCEP mogelijkheden om de economische invloed in Oost-Azië en de Stille Oceaan verder te vergroten.

