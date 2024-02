Je bent jong, je wilt wat, je koopt goud

De opmars van de goudprijs trekt in toenemende mate kopers. Het Nederlandse goudhandelsbedrijf Doijer & Kalff ziet daarbij een opvallend grote instroom van jongere klanten. “We zien dat twintigers en dertigers het edelmetaal vaker omarmen, vooral als middel om op een veilige manier vermogen op te bouwen. Hun vertrouwen in de koopkracht van de euro is minder groot”, stelt Reinoud Bogert, partner bij Doijer & Kalff.

De goudprijs is in 2023 flink gestegen, 13 procent in dollars gerekend en in euro’s ging de prijs met 9 procent omhoog. Dankzij die stijgingen staat het edelmetaal vaker op het netvlies van beleggers. “Ons klantenbestand nam in 2023 aanzienlijk toe, in totaal 29 procent, met een opvallend groter aandeel jongere klanten”, stelt Bogert.

Goud is vooral populair bij ouderen, die in hun leven hebben ervaren wat inflatie met de koopkracht van vermogen kan doen. Vaak steken ze een deel ervan in het edelmetaal, zodat ze een natuurlijke bescherming tegen inflatie hebben, aldus Bogert. “Veel van deze klanten beseffen de risico’s van inflatie voor hun kapitaal en proberen dat risico deels af te dekken met goudaankopen. Goud biedt al eeuwenlang koopkrachtbehoud. Door de hoge inflatie is de euro steeds minder interessant aan het worden.”

De gemiddelde leeftijd van een klant bij Doijer & Kalff ligt rond de 59 jaar. De laatste maanden ziet de goudhandelaar echter een toestroom van twintigers en dertigers die nog vermogen moeten opbouwen en daarvoor goud als bouwsteen nemen. “Ze kiezen daarbij vaak voor een goudspaarplan, waarbij ze steeds voor relatief lage bedragen goud kopen. Dat kan al vanaf €50 per maand. “Dit spaarplan biedt ook klanten met een kleine portemonnee de mogelijkheid om een vermogen in goud stap-voor-stap op te bouwen”, aldus Bogert.

Interesse voor stabiele spaarpot toont wantrouwen in euro

De gemiddelde leeftijd van de groep klanten die voor het goudspaarplan kiest, is 34 jaar. Op maandbasis is het aantal spaarders in zo’n plan in de eerste tien maanden van 2023 elke maand met 8 procent gegroeid. In november, december en januari 2024 is dit groeitempo zelfs versneld naar 13 procent. Bogert: “In deze periode is ook de goudprijs stevig aangetrokken. Dat speelt ongetwijfeld een rol bij de toeloop. Een belangrijke reden die we echter ook van ze horen is dat ze zich zorgen maken over de inflatie en de waardevastheid van de euro.”

Opvallend volgens Bogert is dat ook jongere klanten het nu over monetair beleid hebben. De Europese Centrale Bank heeft veel geld in de economie gepompt, waardoor de munt minder waard wordt. Bogert: “Dat hebben mensen aan de prijzen gemerkt: voor een tieneurobiljet krijg je in de supermarkt steeds minder. De bovengrondse hoeveelheid goud groeit echter wereldwijd met slechts 2%. Daarbij nemen de kosten van het winnen van goud jaarlijks toe. Dit maakt goud schaars en gewild.”

Sterke toeloop jongere klanten

Bogert: “Bij Doijer & Kalff zien we de instroom van nieuwe jonge klanten echt hard omhooggaan sinds december 2023. De Amerikaanse centrale bank of Federal Reserve (Fed) kondigde toen aan dat er in 2024 mogelijk 3 renteverlagingen worden doorgevoerd. De ECB volgt de Fed dus we kunnen ook een renteverlaging van de ECB dit jaar verwachten. Daarmee komt de spaarrente weer onder druk, die al absurd laag is. In feite verlies je geld na aftrek van inflatie en kosten.”

Sparen levert dus nauwelijks wat op, terwijl de uitdaging van twintigers en dertigers om vermogen op te bouwen groter dan ooit is, stelt Bogert. “Al was het maar om te zorgen dat ze hun eigen woning kunnen kopen. Het is daarbij belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met vermogensopbouw. Bij de instroom van nieuwe klanten zien we inmiddels geboortejaren van rond de 2000, ergens is dat een geruststelling.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19418 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht