JET houdt beleggers een worst voor

Wat zit in de worst die Just Eat Takeaway beleggers voorhoudt? Een steentje of een stukje vlees?

In het kwartaalbericht heeft de onderneming het over een positief aangepast bedrijfsresultaat, maar zegt niet hoeveel dat is. Dan had je net zo goed niets kunnen zeggen.

Maar dat was moeilijk geweest. Het aantal verwerkte bestellingen daalde met 11% naar 235,3 miljoen. Dankzij de dollar steeg de opgetelde waarde van de bestellingen met 2% tot 6,9 miljard euro.

Eigenlijk is het een bericht van niets. Dus wat dat betreft zit er en steentje in de worst. Eerst nettowinst zien, pas dan een waardeoordeel geven. En als dat geloofwaardige cijfers zijn, kan een mooie rally ontstaan.

