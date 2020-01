Joachim Fels (Pimco): ‘Geen ruimte’

De economische groei in de VS zal vertragen in de eerste helft van 2020 en achterblijven bij de wereldwijde economische groeiontwikkeling, verwachten Joachim Fels, Global Economic Advisor bij Pimco.

Zelfs nu de kans op een recessie wereldwijd afneemt door verminderde handelsspanningen met China en verdere stimulering door centrale banken, komt de economische groei in de VS in de eerste helft van dit jaar op achterstand te staan.

“Net zoals de Amerikaanse cyclus in 2018 en 2019 achterbleef bij de wereldwijde cyclus, waarbij de Amerikaanse economie later en minder vertraagde dan de rest van de wereld, verwachten we dat de wereldwijde groei dit jaar zal doorbreken en eerder herstellen dan de Amerikaanse groei”, schrijven Fels en Balls in de Pimco Cyclical Outlook voor 2020.

Daarin waarschuwt de obligatiebelegger bovendien dat, mocht een recessie toeslaan, deze erger kan zijn omdat de het verruimende beleid door de centrale banken ‘minder ruimte voor monetair beleid beschikbaar hebben gelaten voor toekomstige actie’, zeker nu bedrijven en huishoudens meer risico’s hebben genomen.

Eurozone

De eurozone laat volgens Pimco een geleidelijke economische groei van 1% zien in 2020, mede dankzij een verbeterd handelsklimaat en ondersteunend monetair en begrotingsbeleid.

Pimco verwacht geen nieuwe maatregelen van de ECB, die het beleidstarief waarschijnlijk op −0,50% houdt en het opkoopprogramma van € 20 miljard per maand voortzet. Als extra versoepeling nodig is, zal de nadruk waarschijnlijk liggen op forward guidance, QE en langer lopende herfinancieringstransacties (LTRO’s), aangezien de bezorgdheid toeneemt over de bijwerkingen van diepere negatieve rentetarieven.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

